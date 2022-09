Afslører: Med i hemmelighedsfuldt TV 2-program

Mikael Bertelsen, som er vært på programmet 'Det sidste ord', plejer først at afsløre identiteten på sine gæster, når de er døde.

Men nu er en af hovedpersonerne i et kommende program blevet afsløret.

Det er den 87-årige skuespiller Ghita Nørby, som selv har sagt, at optagelserne er i hus.

Det fortæller hun i radioprogrammet 'Tsunami' på 24syv.

Sagde ikke ja med det samme

Det var dog ikke sådan, at Ghita fløj i studiet med Bertelsen lige med det samme.

- I starten ville jeg ikke, for jeg syntes, det var noget underligt noget, siger hun i 'Tsunami' og tilføjer så:

- Så tænkte jeg mig om, og han er jo en glimrende journalist, Mikael Bertelsen, og hvorfor skulle jeg så ikke være med? Så derfor er jeg med.

Gæsterne bestemmer

Programmets vært, Mikael Bertelsen, har ikke indflydelse på, om de medvirkende afslører sig selv.

'Jeg siger aldrig noget om, hvem der optræder i 'Det sidste ord'. Det står de medvirkende frit for at nævne det, hvis de har lyst', skriver Bertelsen i en besked til Ekstra Bladet.

Programmet bliver sendt på TV 2, og de har ikke meget at tilføje.

'Vi udtaler os aldrig om medvirkende i 'Det sidste ord', skriver kanalens presseafdeling kortfattet i en besked.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ghita Nørby, som bekræfter, at hun er med i 'Det Sidste Ord', men at hun ikke har yderligere kommentarer.

Om det er en ny fremgangsmetode for 'Det sidste ord', at gæsterne selv reklamerer for programmet, inden de tager billetten, må vi jo se an.

Tidligere har Bent Fabricius-Bjerre, Uffe Ellemann og Povl Dissing været med i programmet.

