Afslører navnet på nyfødt datter

Det kimer en lille smule til julefest, efter Cecilie Haugaard og Christopher har afsløret, hvad deres nyfødte datter skal hedde.

Det gør de stolte forældre på Instagram, hvor modellen har delt et sødt billede af datteren svøbt i et tæppe med navnet broderet på.

'Noelle', står der fint - og som de fleste med en lille smule franskkundskaber ved, er der associationer til det franske 'noel', der betyder jul.

I opslaget har Cecilie Haugaard skrevet hele navnet på den lille pige samt en mase kælenavne.

'Noelle Nissen Haugaard. Aka. Julenissen, Lilleprut, Bumler, Noey, Noelse, Basse, Minimouse, Susdelle og Lykkepillen,' lyder det i opslaget.

Parret blev forældre til deres første barn 20. februar.

Christopher er blevet far

Siden fødslen har begge stjerner delt fine billeder af datteren, der nu altså nu har fået sit navn.

Kendisparret blev gift i 2019, og at der er styr på rammerne til den kommende familie, kunne Se og Hør afsløre tidligere på måneden, da det kom frem, at parret har spenderet hele 17,4 millioner kroner på et 146 kvadratmeter stort rækkehus på Holmen i København.

Rækkehuset ligger på en 189 kvadratmeter stor grund på Holmen, hvor det pensionerede Holmens Gamle Bådeværft fra 1867 er bygget om til rækkehuse.

Køber rækkehus til 17,4 millioner kroner

Glemte tid og sted

Parret mødte hinanden første gang på SPOT Festival i Aarhus i foråret 2014, og for Cecilie Haugaard var der med det samme en stærk kemi imellem dem, har hun tidligere fortalt Eurowoman.

- Jeg kendte ham slet ikke, men da vi mødtes, glemte vi bare tid og sted. Der var en vild kemi mellem os fra første sekund.

Parret blev dog ikke kærester lige med det samme, for Cecilie Haugaard så en anden på det tidspunkt.

Aldrig sket før: Fiasko for Christopher

- Der skete det, at jeg skrev til Cecilie: 'Tak for i går. Skal vi ses igen?' Og så svarede hun: 'Chris, du virker skidesød, men jeg er vild med en anden.' Men jeg kunne jo godt mærke, at der havde været noget kemi den aften, så i stedet for bare at smække døren i holdt jeg den på klem og skrev: 'Okay, he's a lucky guy', sagde Christopher i samme interview.

Siden mødte de hinanden igen i Tisvilde, da de begge var singler, og resten er historie.