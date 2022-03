Afslører ny kæreste: - Jeg er faktisk pisseforelsket

Jesper Buch fortæller i den nyeste udgave af magasinet Euroman, at han danner par med en svensk dj

Jesper Buch har aldrig været gladere.

Han har nemlig fundet kærligheden i en svensk dj, og han er helt sikker på, at han skal dele resten af sit liv med hende.

Det afslører han i den seneste udgave af magasinet Euroman.

Kærligheden har han kastet over den svenske dj og technoproducer Ida Engberg.

- Jeg har aldrig været gladere, end jeg er nu. Jeg er faktisk pisseforelsket. Det sagde bare smask, da jeg mødte min nye kæreste, Ida Engberg, siger han i magasinet.

Derefter fortæller han, at de faldt i snak, da de mødte hinanden på den spanske ferieø Ibiza, og at de siden har 'fløjet rundt på en lyserød sky'.

Jesper Buch er 47 år og har tidligere dannet par med Renata Møldrup Sørensen, med hvem han har to børn. Han har derudover et barn mere fra et andet forhold.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jesper Buch, som ikke ønsker at fortælle yderligere om forholdet.