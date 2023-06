Afslører ny kæreste: 'Kvalmende meget kærlighed'

'Advaret på forhånd'.

Sådan starter Pernille Nygaard et opslag på Instagram til en række kærlighedsbilleder, hvor hun advarer sine knap 49.000 tusinde følgere om, at opslaget vil indeholde 'kvalmende meget kærlighed'.

'Du var min klippe, men jeg mistede mig selv og kom på afveje, men du gav aldrig op på håbet om, at vi en dag ville finde sammen igen', skriver Pernille i opslaget, hvori der også står, at parret tidligere har dannet par i næsten syv år.

Det er den gamle flamme Mikkel Nielsen, der igen er kommet ind i Pernille Nygaards liv.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at de senest gik fra hinanden i efteråret 2022, men nu har de altså atter fundet melodien.

- Jeg tror bare, vi fandt ud af, at vi ikke kunne undvære hinanden, siger hun.

Dertil fortæller den tidligere realitydeltagere, at de forsøgte at ses som venner. Det holdt dog ikke længe.

Her ses Pernille Nygaard sammen med Mikkel Nielsen. Foto: Mogens Flindt

Flyttet til Jylland

Den tidligere deltager af 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach' fortæller desuden, at hun har slået teltpløkkerne op og rykket en tur til Skive, hvor kæresten også bor.

På trods af, at Instagram-opslaget både indeholder drømme om kommende bryllup og børn, så afviser realitydeltageren, at det er på vej lige foreløbig.

- Det er først om mange år, men jeg håber da, at vi skal være sammen for evigt. Men lige nu tager vi stille og roligt, siger hun.

Spottet med DR-vært

Tidligere på året kunne vi se Pernille Nygaard og Kåre Quist nyde hinandens selskab på en luksus ferie sammen på Tenerife. Gentagne gange har Ekstra Bladet forsøgt at få be- eller afkræftet rygterne, der lød på, at de to var blevet kærester, men det lykkedes aldrig at få svar på vores henvendelser.

- Pernille og jeg har det rigtigt sjovt sammen. Hun får mig til at grine og er en god veninde, sagde DR-værten da de blev spottet sammen første gang i december.

Ekstra Bladet giver det endnu et forsøg, og som forventet afviser hun pure, at der skulle være tale om andet end venskab.

- Vi er bare venner. Jeg rejser med mange af mine venner, og det er super hyggeligt, siger hun.

Dog løfter hun sløret for, at de ikke har kontakt den dag i dag, men at de fortsat er venner og hilser på hinanden.