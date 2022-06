Afslører nyt job: Skal arbejde med konen

Der er godt gang i karrieren fra Martin Greis-Rosenthal, der har en række nye roller på programmet i den kommende tid. Særligt en af dem glæder han sig dog til, fordi han får lov at arbejde med sin hustru, Katrine Greis-Rosenthal.

Det afslører han på den røde løber søndag morgen forud for premieren på filmen 'Lightyear'.

- Jeg starter op med min kone lige om lidt på 'Sygeplejeskolen'. Så vi får glæde af hinanden dernede.

- Jeg starter på tirsdag, så det bliver spændende. Jeg glæder mig til det, Katrine har været dernede i fem år eller noget i den stil, så det var helt sjovt at komme ned på hendes arbejdsplads og hilse på alle dem, fortæller han.

Han glæder sig til at begynde på serien, som han sammenligner med en anden dansk succes.

- Det er en fantastisk serie, som har den samme kvalitet, som 'Badehotellet' også har - dramaerne er der, men det er også 'Feel good', og det skal der også bare være plads til, siger han.

Hjem til Fyn

Martin Greis-Rosenthal har dog også andre roller i den kommende tid. Han er blandt andet en del af en ny serie ved navn 'Matadorerne', som han er færdig med at optage, og så skal han sommeren over optage til et nyt projekt.

- Jeg skal være på Fyn hele sommeren, hvor jeg filmer sammen med Mille Dinesen. Vi skal lave en ny spillefilm. Så jeg kommer hjem - jeg er fra Fyn selv, så jeg kommer til at bo på Boltinggaard, som ligger ti kilometer fra der, hvor jeg er født og opvokset.

Han kan dog ikke afsløre, hvad det er for en film, men lidt løfter han dog sløret for.

- Jeg må ikke rigtig sige det endnu. Men jeg kan fortælle, at den bliver sjov, og at 1'eren var en stor succes.

Hjælper ukrainske familier

Tidligere på året var Martin Greis-Rosenthal i Ukraine med nødhjælp, hvor han også hjalp familier med tilbage til Danmark, som flygtede fra krigen. Dem hjælper han stadig, hvor han kan.

- Jeg har holdt kontakten ved lige med de familier, vi hjalp. Blandt andet Sergej, som lige havde haft fødselsdag, da de måtte flygte derfra, og han måtte efterlade sin mountainbike dernede. Det var han rigtig ked af, så jeg gav ham en ny cykel.

- De er et godt sted, men det er fandme svært. Ingenting forandrer sig, når man har været udsat for sådan noget. Det bliver ved med at følge en. Men man må sige, at det, de har lavet i Vestjylland i forhold til at få dem integreret i samfundet, er fantastisk.

- Skal de blive i Danmark?

- De vil gerne hjem. Ligesom hvis du og jeg blev forflyttet, så ville vi også gerne hjem igen på et tidspunkt. Forhåbentlig trækker krigen ikke ud, så det snart bliver afsluttet, og de kan komme retur igen. De har det godt, og man kan godt flytte sig fra krigen, men krigen flytter med.