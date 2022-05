Afslører nyt om bror

Det var en bevæget, men fattet, Jørgen Olsen, der fredag aften troppede op på den røde løber til 'Let røven'-arrangementet i Det Kongelige Teater, hvor der sættes fokus på prostatakræft.

For kræft er noget, Brødrene Olsen-sangeren har haft helt tæt inde på livet. Hans far døde af prostatakræft, og hans berømte bror, Niels Olsen, blev i 2019 ramt af kræft i hjernen, hvilket har medført et musikalsk karrierestop for hans vedkommende.

- Jeg vil gerne være med til at hjælpe. Jeg har også nogle venner, der måske skulle være gået til lægen noget før, sagde Jørgen Olsen og fortalte om sin bror:

- Han har det godt. Han er glad, og det er sådan, at han har fået at vide, at når der ikke er sket noget i hans lymfom så længe, som han har haft det, så kan han komme til at leve nogle flere år, ifølge statistikken. Han er glad, han maler, og vi har det rigtig godt sammen. Det er det vigtigste for mig, fortalte 'Smuk som et stjerneskud'-sangeren.

Stadig syg

- Er der håb om, at I kan komme ud og spille igen?

- Nej, desværre. Han er jo stadig syg. Det kan ikke lade sig gøre på nogle måder. Men vi har det godt, det er jeg meget glad for, for vi har jo haft så meget sammen siden 1965, sagde Jørgen Olsen, der dernæst blev spurgt, om det var definitivt slut med at optræde.

- Sammen? Ja, det er det. Sådan er det.

Jørgen Olsen da han troppede op på den røde løber. Foto: Emil Agerskov

- Hvordan har du det med det?

- Jeg har det dårligt med det, men engang imellem må man sige, at det er de betingelser, som livet giver. Engang imellem er det ikke så sjovt. Jeg havde meget, meget hellere set, at han var ligeså rask, som han var, før han blev syg. Det kan jeg sige helt ærligt.

- Men jeg synes, man skal se på de positive ting, at han har det bedre. For du kan ikke blive ved at køre dig selv ned, så bliver du psykisk syg på et tidspunkt. Man skal se livet som en mulighed, understregede han, inden han gik ind i salen.