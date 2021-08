Afslører nyt program

Tv-parret skal nu stå i spidsen for et nyt program

Tidligere på året købte Sofie Linde og Joachim Ingversen et stort hus på Langeland i byen Snøde.

Renoveringen af det nye hus har mange følgere kunnet følge på Instagram, hvor Tv-parret flittigt har delt billeder af det nye husprojekt. Og nu får parrets følgere mulighed for at komme endnu tættere på.

Det skriver Sofie Linde i et opslag på Instagram.

'Well hello. I’ve got news. Flere af jer har spurgt, om der mon kommer et program omkring vores renovering på Long Island .. Og det gør der, sørme så. Men hvad pokker skal det hedde? Man kunne kalde det ‘Bygge Bambi på Glat Is’, ‘Long Island Leif’ - ja, mulighederne er mange. Hvad tænker I?. Kys', skriver Sofie Linde.

Huset blev bygget tilbage i 1892. Foto: Boliga

Parret har givet 695.000 kroner for herligheden på 220 kvadratmeter, der fordeler sig på otte værelser.

Parret ejer allerede et hus i Lyngby-Taarbæk. Om huset på Langeland skal bruges som sommerhus vides endnu ikke.