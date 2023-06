Afslører: Sådan fik han bizar rolle i ny superheltefilm

Nikolaj Coster-Waldau gjorde sine gode bekendte en vennetjeneste, da han sagde ja til en såkaldt cameo-rolle i aktuelle 'The Flash'. Læs her hvordan det hele kom i stand

Han er vant til at spille hovedroller eller i det mindste markante biroller i serier og på film.

Men bortset fra en få sekunder kort optræden i en elevator i 'Klovn Forever', har Nikolaj Coster-Waldau ikke været vant til at lave såkaldte cameos.

Det vil sige en ukrediteret og oftest ganske kort (gæste)optræden i en enkelt scene i en film eller tv-serie.

Den danske verdensstjerne gør dog en undtagelse i den nye superheltefilm 'The Flash', der næsten lige har haft premiere, og som mange steder allerede betegnes som en af de bedste superheltfilm nogensinde.

Mediet Kino.dk har talt med søskendeparret Barbara og Andy Muschietti, der er producer og instruktør på filmen respektivt, og her kommer de ind på deres danske islæt i storfilmen.

De forklarer, at Coster-Waldau spillede med i deres film 'Mama', og at de blev gode venner under optagelserne.

Middag i London

Da skuespilleren alligevel tilfældigvis var i London, da optagelserne til 'The Flash' skulle finde sted, spurgte søskendeparret ham under en middag, om han ville medvirke kort for sjov i 'The Flash'.

- Vi spurgte så, om han ville lave en cameo for os som en mand, der spiser pizza. Han sagde: 'Jeg vil gerne gøre det, hvis jeg spiller samme karakter, som jeg spillede i 'Mama''. Så han har præcis samme tøj på som Lucas Desagne, som er karakteren, han spillede i 'Mama', siger Barbarfa Muschietti til Kino.dk.

Da Nikolaj Coster-Waldau nærmest har gjort sine gode bekendte en vennetjeneste, har han formentlig ikke tjent en øre på sin cameo-optræden.

