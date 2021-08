Afslører: 'Selvfølgelig vender vi tilbage'

Linse Kessler fortæller til Ekstra Bladet, at hun slet ikke kan lade være med at optage mere 'Familien fra Bryggen'

Da Linse Kessler og resten af familien i maj i år proklamerede, at man stoppede 'Familien fra Bryggen' på ubestemt tid, fik man nemt det indtryk, at det sidste afsnit nogensinde er rullet over skærmen.

Men rolig, fans: Så galt går det ikke.

Linse Kessler er således helt sikker på, at programmet vender tilbage med nye sæsoner, men pointerer dog også, at pausen har været kærkommen.

- Vi kommer tilbage igen. Jeg tror ikke, vi kan lade være. Alle folk siger: 'Er I sluttet?'. Men nej nej nej – vi er kun på pause, fortæller Linse til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men vi har haft brug for den her pause. Jeg synes, at vi nu er et bedre sted, end vi har været i årevis. Det var i hvert fald det, der skulle til, lyder det fra tv-stjernen.

- Så alt er fryd og gammen i familien? Der var jo noget ballade mellem dig og Geggo på et tidspunkt?

- Det er efterhånden længe siden. Vi har det rigtig godt i familien - og Geggo og jeg har det godt sammen. Det var ikke, fordi vi lavede 'Bryggen', at det gik skidt, men selvfølgelig har vi fået mere privatliv og mere privat tid nu, jubler Linse Kessler.

- Er i ikke bange for, at I med pausen kommer til at mangle noget i familie-sagaen? Dine børnebørns liv har jo været fuldt dokumenteret på tv indtil videre, og nu kommer der huller i tid?

- Jeg tror faktisk, at det gør det endnu federe at komme tilbage. Det er svært at fylde programmet ud med kun tre personer - Geggo, Cengiz og jeg - nu hvor Mopper (og også Didde, der er stoppet, red.) er væk. Vi kan jo ikke opfinde noget at lave hele tiden. Mennesker gør tit de samme ting i livet, siger Linse Kessler.

Ekstra Bladets kulturkommentator mødte Linse Kessler til Folkemødet på Bornholm

Hun er sikker på, at det bliver godt for serien, at karaktererne har fået lov at udvikle sig i noget tid uden at have et tv-hold i nakken konstant.

- Det bliver meget fedt, for så er Alba blevet ældre og Sia kan snakke – du ved, der kommer bare noget mere fart på, og jeg er blevet ældgammel og tyk. Så sker der alt muligt, ikke? Og hvem ved - måske bliver jeg også nøgenmodel igen, haha.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nent/TV3, der står bag serien, men de er ikke vendt tilbage i skrivende stund.