Afslører sexfantasier

I januar 2021 udgav syv kendte, danske kvinder den dampende hede novellesamling 'Kvindefantasier' med otte selvstændige, erotiske noveller.

Novellesamlingen skabte massiv medieomtale og har ligget på bestsellerlisten lige siden. Nu kommer opfølgeren, 'Kvindefantasier 2', hvor et hold nye kvinder har skrevet i alt ti frække historier.

Ideen til den pirrende samling står manager og pr-agent Elisa Lykke igen for.

Hun har desuden selv skrevet to af novellerne og har denne gang inviteret otte kendte kvinder til også at bidrage med hver sin fortælling.

Tv-vært Karen-Helene Hjort.

Skuespiller Mathilde Norholt.

Direktør og iværksætter Le Gammeltoft.

Sanger Julie Berthelsen.

Iværksætter og kogebogsforfatter Ditte Julie.

Tv-vært Signe Ryge Petersen.

Skuespiller Judith Rothenborg.

Sanger og skuespiller Trine Gadeberg.

For at lade fantasien flyde frit fremgår det ikke, hvem der har skrevet hvilken novelle. Det må læseren selv fantasere om, oplyser forlaget.

Elisa Lykke har stor succes med sine udgivelser om kvinders sexfantasier. Pr-foto: Martin Greis-Rosenthal

Saftigt, realistisk og liderligt

Elisa Lykke fortæller, at succesen med at formidle erotik på skrift i en tid, hvor den slags ellers primært foregår via levende billeder, er kommet ret meget bag på hende.

- Da jeg fik ideen til 'Kvindefantasier', havde jeg selvfølgelig håbet på, at historierne ville nå ud til en masse kvinder og udfordre tidens bornerthed, men at så mange kvinder (og mænd) har læst og lyttet til dem har blæst mig fuldstændig bagover. Sammen med mine seje medskribenter fik vi rusket lidt op i dynerne og vist, at kvinder heldigvis og naturligvis stadig er lystfulde og erotiske, siger hun og tilføjer:

- Jeg er fuld af glæde og taknemmelighed over, at vi allerede er klar med endnu en pirrende bog, hvor et nyt, stærkt hold af modige, seje og velskrivende kvinder fortæller saftige, realistiske og liderlige historier. Lige til sommerens liggestole, og jeg tror ikke, jeg lover for meget, hvis jeg siger, der er skruet endnu mere op for fantasierne denne gang.

'Kvindefantasier 2' udkommer som E- og lydbog 15. juli.

