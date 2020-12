Afslører: Single igen

Camilla Thoby fra 'Ex On the Beach' er ikke længere i et forhold

Mange har spurgt Camilla Thoby, hvad der sker med forholdet til Nichlas Petersson, og derfor har hun nu selv afsløret, at de to er gået fra hinanden.

Det skriver hun i en story på Instagram.

'Føler mig nødsaget til at stille nysgerrigheden hos alle dem, der spørger ind til Nichlas P og jeg. Vi har set hinanden siden ex ('Ex On the Beach', red.) og indtil for en måned siden,' skriver hun i sin story.

Stadig gode venner

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at de ikke er uvenner efter bruddet.

- Jeg har ikke set ham siden, fordi det har været december, men vi snakker stadig sammen og er gode venner, siger hun.

De to nåede at danne par fra august til slutningen af November, men det blev for meget for Nichlas at være i et forhold, fortæller hun.

- Vi var måske lidt forskellige steder i livet. Han havde det ikke så godt, og det var svært for ham at rumme en person i sit liv, fortæller hun.

- Hvordan har du det med det?

- Jeg havde det rigtig svært i starten. Jeg var meget ked af det, fortæller hun.

Derfor har hun også ventet med at dele nyheden om bruddet.

- Jeg tror bare ikke, jeg var helt klar til at skulle lægge det ud. Det var jo lidt ømt i starten, men nu tænkte vi, at det var på tide, fordi folk begyndte at lægge mærke til det og skrive til os.

- Der er jo heller ikke nogen grund til, at det skulle være hemmeligt, siger hun.

Tidligere forhold

Camilla Thoby har tidligere dannet par med 'Paradise Hotel'-deltageren Daniel Rosendahl.

De tog havde et langdistanceforhold, fordi Daniel boede i Horsens og Camilla boede i Værløse, men den store afstand blev til sidst for meget, og de endte derfor med at gå fra hinanden.

