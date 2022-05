Afslører stor hemmelighed

Den kendte DR-vært Mette Bluhme Rieck, 39, og kæresten, vurderingseksperten Kasper Nielsen, 52, har båret på en noget af en hemmelighed den seneste tid.

De to er nemlig blevet forlovet.

Det fortæller de til Billed-Bladet.

Faktisk er frieriet ikke ligefrem nyt. Egentlig skulle parret have været gift i 2020, men grundet corona blev brylluppet rykket til året efter.

Siden blev det dog endnu engang aflyst grundet corona.

Brylluppet skal dog stadig finde sted, og efter parrets anden søn, Bille, er kommet til verden for omkring fire måneder siden, kan bryllupsplanlægningen for alvor gå i gang.

Hvornår parret har planer om at blive gift, vides dog endnu ikke.

DR-værten blev for nylig mor for anden gang. Foto: Emil Agerskov

Det er en balance

Ekstra Bladet mødte Mette Bluhme Rieck til TV Prisen for nogle måneder siden. Her fortalte hun intet om forlovelsen, men satte i stedet et par ord på, hvordan det føltes nu at være mor til to:

- Man er kun på barsel fra klokken 09 til 15. Man sidder der og nyder den der symbiose, og så står der en treårig og råber på 'Paw Patrol' figenstænger, snacks og perleplader, lød det i den forbindelse fra DR-værten til den fremmødte presse.

- Man er bare revet lidt midt igennem. Man vil gerne være lige meget begge steder. Det er en balance, man lige skal lære, sagde hun videre.

I forvejen har parret sønnen Viggo, som snart er fire år.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mette Bluhme Rieck, men det har i skrivende stund ikke været muligt.