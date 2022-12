Afslører stor hemmelighed

Mie Fitness, der tidligere på året blev kendt for sin deltagelse i 'Robinson Ekspeditionen', har en vild fortid med stoffer og steorider bag sig.

Men nu fortæller Mie Fitness, at der har været flere vilde episoder i hendes liv, hun ikke før har fortalt om.

Indtil nu.

- Jeg har været alle mine kærester utro, undtagen en. Den ene er min ekskæreste, jeg har været forlovet med, afslører Mie Fitness i Ekstra Bladet realitypodcast, 'Der er brev!' og fortæller, at hun i alt har haft seks-syv kærester.

Men det er ikke alle ekskærester, der ved, at hun har været dem utro. Men det ved de så nu.

Hvorfor Mie Fitness har været sine kærester utro, det har hun svært ved at svare på

- Jeg kan ikke svare på, hvorfor jeg gjorde det, siger Mie Fitness og tilføjer, at det hele nok startede med, at hendes efterskole-kæreste var hende utro 'back in the days'.

