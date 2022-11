Afslører stor nyhed: Gift i al hemmelighed

'I sommers på Københavns rådhus'.

Sådan skriver tv-personligheden, eventyreren og sejleren Emil Midé Erichsen på sin Instagram-profil efterfulgt af et sort hjerte.

Teksten ledsager et billede af Emil selv, der som bekendt er søn af Mikkel Beha Erichsen og bl.a. kendt fra de populære 'Kurs mod fjerne kyster'-programmer, og hans partner Louise.

Hun er dog ikke længere blot hans kæreste gennem mere end seks år, men nu også hans kone, for begivenheden på rådhuset, Emil Midé Erichsen omtaler, var nemlig en vielse.

Parret er således blevet gift for snart et halvt år siden og bekræfter dermed de rygter om ægteskab, der florerede, efter at Emil Midé Erichsen for nylig lagde en video op, hvor han luftede noget, der kunne ligne en vielsesring på ringfingeren.

På billedet ses det nyslåede ægtepar skåle med champagneglas, mens de kigger forelsket på hinanden.

Farmand bekræfter

Det er uvist, hvorfor parret først nu vælger at delagtiggøre offentligheden i den store nyhed.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Emil Midé Erichsen selv på Instagram, men han er ikke vendt retur.

Det er til gengæld hans far, Mikkel Beha, som vi fanger på en dårlig telefonlinje i Tyskland:

- Det er korrekt at de er blevet gift i sommer, så det kan du godt skrive. Det må du gerne citere Emils far for, siger Mikkel Beha Erichsen til Ekstra Bladet med et glimt i øjet.

Efter at Emil mødte Louise, blev hun hurtigt en del af Beha-familiens rejseunivers på TV 2, hvor hun var med på eventyr på det blå ocean.

Dermed blev også hun et genkendeligt ansigt ligesom sin kæreste.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Genkendelige ansigter fra Beha-familiens rejser, der har været dokumenteret på TV 2. I dette tilfælde 'Kurs mod nord'. Fra venstre er det Mikkel Beha Erichsen, Theis Midé Erichsen, Marian Midé, Alfred Midé Erichsen samt nygifte Louise Ravn Otte og Emil Midé Erichsen. Foto: Havana Production/TV 2

Gik i gymnasiet sammen

Emil Midé Erichsen har tidligere udtalt sig om, hvordan han blev kæreste med sin nyslåede kone.

De gik i gymnasiet sammen, men han havde ikke talt med Louise i årevis, da han en dag pludselig besluttede sig for at kontakte hende - og sød musik opstod.

- Jeg skrev en mail til Louise, som jeg ikke havde snakket med i tre-fire år - jeg kunne godt huske, at hun var lidt sød, ha ha - og spurgte hende, om hun havde lyst til at komme ud og sejle med Havana. Og så gik der ikke særlig lang tid, før hun havde købt en enkeltbillet til Indonesien, sagde Emil Midé Erichsen til ALT for damerne i 2016.

Emil og Louise har sammen sønnerne Hugo og Rumle.