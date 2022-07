Afslører store nyheder

Der er liv og glade dage hos håndboldspilleren Lasse Andersson og kæresten Nanna Majken Rasmussen.

Sidste sommer friede Lasse Andersson til kæresten Nanna, og som traditionen foreskriver, skal brylluppet stå inden for et år efter forlovelsen.

Og det gør den også hjemme hos Lasse og Nanna, der 11 måneder senere kan kalde sig for mand og kone.

I et opslag på Instagram afslører venstrebacken, at parret blev gift lørdag 16. juli. I teksten til billedet, der forestiller brudeparret, afslører han også, at de venter deres første barn.

'Vi er lige blevet gift. Jeg kan også fortæller jer, at min kone er gravid', skriver han i et opslag, hvor han står sammen med sin gravide kone.

Parret bor i Berlin, hvor Lasse Andersson til daglig spiller venstreback i den tyske storklub Füchse Berlin.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.