Afslører: Trækker stikket fra stor amerikansk film

Efter et år med en propfyldt kalender har Dar Salim valgt at takke nej til en stor rolle i en ny amerikansk film

Det sidste år har der været fart på karrieren for skuespilleren Dar Salim, der har medvirket i tre store film og andre projekter ved siden af.

- Det har været et vildt år, siger Dar Salim til den fremmødte presse til verdenspremieren på Bille August nye Netflix-film 'Ehrengard: Forførelsens kunst'.

Faktisk har der været så meget run på, at han er blevet nødt til sige nej til nye store muligheder.

- Jeg har besluttet at stoppe op lige før sommerferien, jeg skulle havde været på en stor amerikansk film. Jeg stoppede op og trak mig, jeg var nødt til at være hjemme, siger Dar Salim.

- Vi har også savnet ham, stemmer skuespiller og veninde Marijana Jankovic i.

Optagelserne til den nye film foregik over sommeren, og det var også en af årsagerne til, at Dar Salim ikke kunne få sig selv til at rejse af sted.

- Jeg elsker København om sommeren. De ville have, jeg skulle være væk i tre måneder, det var under alle festivaler. Det jeg gør nu, er jeg stopper op, og mærker efter, siger Dar Salim.

Dar Salim vil ikke røbe hvilken film, han har takket nej til at medvirke i, men han afslører, at det ikke var en lille produktion.

- Det er måske den største film, der er lavet i år, siger Dar Salim.