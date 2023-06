Afslører: - Vi er kærester

Den tilbagevendte 'Paradise'-vært Rikke Gøransson har fået en kæreste.

Det afslører hun på den røde løber tirsdag forud for premieren på filmen 'No hard feelings', hvor Ekstra Bladet møder hende. Her er hun dog ikke meget for at afsløre flere detaljer om den hemmelige kæreste.

- Nej, jeg kan bare sige, at jeg er glad. Jeg har en sød, sød kæreste. Resten holder jeg for mig selv, siger hun og smiler.

- Har i sat mærkat på forholdet før nu? Altså hvor længe har I været kærester?

- Ikke offentligt, men jeg har smidt et lille post ud, så den hurtige ville måske finde ud af det.

- Så er det nok bare mig, der er håbløst bagud...

- Nej nej, jeg har en sød kæreste, og det er nyt, så du er ikke håbløst bagud overhovedet.

- Er det så spændende og godt?

- Det er fantastisk.

- Kan du fortælle lidt mere om ham?

- Ikke endnu. Vi venter lige lidt, det er så nyt. Men jo, vi er kærester, og vi er meget, meget glade. Så jeg er bestemt ikke single længere.

- Det er mega skønt, også her om sommeren, siger hun med et grin.

Ikke enehersker længere

Rikke Gøransson har formentlig en særlig plads i enhver reality-connaisseurs hjerte, efter hun i mange år var vært på 'Paradise Hotel'. Derfor kom det også som et chok, da hun pludselig ikke skulle være vært længere - og lige så stort et chok, da det pludselig blev meldt ud, at hun vender tilbage igen.

Programmet havde fået kritik for at være gået for langt væk fra, hvad det plejede at være, og med den tidligere vært tilbage i folden forsøger man tilsyneladende også at trække lidt tilbage i samme retning som tidligere.

- Jeg synes, vi er gået i retning af noget af det gamle, men vi har beholdt det bedste fra de nyeste sæsoner. Så det er et dejligt samsurium af noget, der føles godt, men har nerven af det gamle.

- Nu står jeg jo ikke og er enehersker længere, jeg har en dejlig partner i Olivia, så det har været super skønt, at det måske kunne blive til noget lidt andet end bare én, der stod der. Jeg har nydt at arbejde sammen med Olivia, siger Rikke Gøransson.