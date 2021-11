Afslører vild første date

33-årige Louise 'Twerk Queen' Kjølsen har ikke fundet sig en kæreste, men hun har scoret en fyr, som hun finder spændende og glæder sig til at se mere til.

Det fortalte hun til bogreception på Elisa Lykkes 'Fantasier', hvor hun kunne røbe, at fyren er amerikaner.

- Jeg er stille og roligt ved at arbejde på at have et kærlighedsliv igen efter lockdown, og for en måned siden var jeg på Tinderdate på Ibiza.

- På Ibiza? Hvor stor en kilometer-radius har du lige sat den på?

- Jeg var rigtig desperat, ha ha. Nej, det var en, jeg matchede med i København, men så fløj han hjem til Los Angeles, og så mødtes vi på mit bud på halvvejs: Ibiza.

Klap hesten

- Hvad laver man på en Tinderdate på Ibiza?

- Jeg ved ikke, om jeg var på én date eller fem dates, men vi var der i fem dage. Så tæller det som én date eller fem dates?

- Det kommer vel an på, om I sov på samme værelse?

- Det gjorde vi.

- Så var det vel én lang date?

- Jamen, så var det én lang date, og nu arbejder vi på skulle på anden date. Det gik godt, fortæller Louise Kjølsen med et smil.

Louise Kjølsen tog på en vild date med en amerikansk mand for en måned siden. Foto: Per Lange

Adspurgt om hun er ved at få sig en kæreste, bliver hun dog mere forsigtig.

- Ah, klap hesten. Vi har kun været på én date, har du lige fortalt mig, så vi kan ikke helt være kærester. Men det er hyggeligt og rart.

Hør Louise Kjølsen fortælle om udfordringerne ved at score danske mænd i videoen over artiklen.

