Afslører voldsom hemmelighed

Tv-vært Kim Bildsøe Lassen fortæller i ny bog om som dreng at vågne om natten og opdage far og mor have sex med andre

Forestil dig, at du som barn vågner om natten og søger ind til mor og far i soveværelset og opdager, at det ikke er far, der ligger ved siden af mor.

Det er længe siden.

Men den 58-årige DR-vært Kim Bildsøe Lassen har bestemt ikke glemt de barndoms-nætter, hvor han vågnede og derfor opsøgte trygheden i sine forældres soveværelse - blot for at opleve, at det ikke var hans far, der lå i sengen ved siden af hans mor, men derimod en anden mand.

Det fortæller han om i tredje bind af Bo Østlunds bogtrilogi, 'Modne mænd', som udkommer i dag, og hvor en række - modne - mænd fortæller om oplevelser fra deres liv.

'Jeg husker stadig tydeligt, når jeg som lille kom ind på mine forældres soveværelse om natten, fordi jeg ikke kunne sove, og det så var en anden mand end min far, som lå ved siden af min mor. Så fik jeg at vide, at jeg bare skulle tage det helt roligt, far lå sammen med en anden kvinde ved siden af', beretter han i bogen.

Her forklarer han, at det dengang ikke gjorde det store indtryk, men at han efterfølgende har reflekteret over det.

- Det er et fjernt, fjernt barndomsminde og en beskrivelse af en tid, siger Kim Bildsøe Lassen til Ekstra Bladet og tilføjer, at han ikke ønsker at uddybe det nærmere.

Kim Bildsøe Lassen med hustruen, Divya Das. Foto: Mogens Flindt

Kim Bildsøe Lassen blev i december sidste år gift med TV 2-værten Divya Das, som han i flere år har dannet par med.

Fra sit første ægteskab har han to voksne børn, sønnen Gustav og datteren Camille.