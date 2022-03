Afsløring: Allan Nielsen har gemt millioner i Panama

Jagtes af Kammeradvokaten: Dokumenter afslører, at den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen har gemt millioner i et selskab i Panama

Allan Nielsen har i al hemmelighed haft adgang til et selskab i skatteparadiset Panama med millioner på kontoen langt fra de danske myndigheders kontrol.

Det afslører dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i ved Retten i Hillerød.

Den tidligere fodboldspiller, der er gift med springrytter og realitydeltager som 'forsidefrue' Tina Lund, har nemlig ifølge de danske skattemyndigheder kontrolleret et selskab, der optræder i det verdenskendte læk Panama Papers.

Selskabet - Bight Inc. - har været registreret i Panama med udenlandske stråmænd i ledelsen, mens det ifølge de danske skattemyndigheder og Retten i Hillerød i virkeligheden har været Allan Nielsen, der har kontrolleret selskabet i perioden 2006 til minimum slutningen af 2014.

Grønt lys til konkurs

Selskabet bliver lige nu gransket af statens advokat, Kammeradvokaten, der 17. februar i år har fået grønt lys af Retten i Hillerød til at begære selskabet konkurs i Danmark og forfølge kravet her.

De danske skattemyndigheder mener, at Allan Nielsens selskab sammenlagt skylder syv millioner kroner, der dækker over ubetalt selskabsskat med tilskrevne renter. Ifølge dokumenterne er der i alt blevet skudt 18,7 millioner kroner i selskabet, der altså efterfølgende ikke er blevet betalt skat af.

Ifølge dokumenterne, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, har Allan Nielsen af selskabets stråmands-ledelse fået udstedt en fuldmagt ved selskabets stiftelse i 2006, der har givet ham fuld råderet over selskabet, der primært har beskæftiget sig med handel med værdipapirer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Allan Nielsen havde væsentlig mere held med fodboldkarrieren, end han har haft som forretningsmand. Foto: Jens Dresling

En fuldmagt, der senere blev forlænget, men hans navn fremgik altså ikke i nogen officielle registre - og dermed heller ikke for Skattestyrelsen - som den reelle ejer af selskabet.

Over for selskabets bank - Nordeas skandaleramte filial i Luxembourg - har Allan Nielsen også flere gange gjort det gældende, at han var den reelle ejer af selskabet. Det skete blandt andet ved udstedelsen af et kreditkort til selskabets konto i EU-skattelyet Luxembourg til den tidligere landsholdsspiller i starten af 2015.

Sådan blev han afsløret

Allan Nielsens kreative forretningsførelse og hans tilsyneladende nonchalante forhold til de danske skatteregler er formentlig kun blevet opdaget, fordi Folketinget i 2016 besluttede, at de danske skattemyndigheder kunne købe oplysninger om danskere i Panama Papers for 6,4 millioner kroner.

Panama Papers indeholder flere millioner dokumenter fra det nu lukkede advokatkontor Mossack Fonseca, der hjalp forretningsmænd og virksomheder verden over med at gemme penge bag stråmænd i suspekte skuffeselskaber. Det er altså samme advokatkontor, der har registreret den tidligere Tottenham-spillers hemmelige selskab.

Siden 2016 har de danske skattemyndigheder gransket de selskaber, der trækker tråde til danskere, hvilket har ført til, at man har fundet skattepligtige beløb på knap en mia. kroner i Panama-selskaberne, der reelt har været kontrolleret af danskere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Allan Nielsen har ikke det store at fejre som forretningsmand. Foto: Claus Lunde

Konkret fungerer det på den måde, at Skattestyrelsen træffer afgørelse om, at et Panama-selskab i virkeligheden burde have været registreret i Danmark. Det betyder, at selskabet ifølge myndighederne burde have betalt dansk selskabsskat.

Med Skattestyrelsens afgørelse kan de danske myndigheder begære selskabet konkurs i Danmark og registrere dem på den danske adresse, hvor man mener, det i virkeligheden er blevet drevet fra.

Det er derfor, at Skifteretten i Hillerød - efter modstand fra Allan Nielsen og hans advokat - 17. februar besluttede, at selskabet Bight Inc, der var registreret i Panama, blev taget under konkursbehandling i Danmark og blev registreret på Allan Nielsen og Tina Lunds bopæl - en landejendom i den nordsjællandske landsby Skævinge.

Nu forfølger Kammeradvokaten millionkravet her i Danmark.

Artiklen fortsætter under boks og billede...

Realityparret byttede Danmark ud med ørkenparadiset Dubai i en periode. Foto: Ernst van Norde

Kendisparret boede i Dubai

Af dokumenterne fremgår det, at Allan Nielsen og hans advokat protesterer imod, at selskabet skulle være skattepligtigt i Danmark blandt andet med henvisning til, at han i en periode fra 2014 og frem var bosat i et andet skatteparadis, nemlig Dubai.

Her boede han sammen med Tina Lund frem til 2021.

Kendisparret har været gift siden 2011 og har i en årrække været fast inventar i de kulørte blade sammen.

I dag bor de i den føromtalte landejendom i Skævinge i Nordsjælland, der er ejet af Tina Lunds far, tidligere fodboldspiller Flemming Lund. Han er i dag bosat i Dubai.

Fra Skævinge driver Tina Lund en enkeltmandsvirksomhed, og det er også her, flere af Allan Nielsens fallerede selskaber har været registreret.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Allan Nielsen, men han har ikke reageret på vores henvendelser.