Afsløring: Han er den femte mand på billedet

Den tidligere rektor på Forfatterskolen Jeppe Brixvold er femte mand, der nyder selskab af Jes Dorph-Petersen, Peter Aalbæk, Frank Jensen og Naser Khader til frokost.

Det bekræfter Jeppe Brixvold over for Ekstra Bladet.

Efter historien om frokosten kom frem onsdag 9. februar, har der været mange spekulationer om, hvem den femte mand kunne være.

En sjette mand

Ifølge Jeppe Brixvold var det Peter Aalbæk, der inviterede til frokost. Ligesom med Jes Dorph-Petersen vidste Jeppe Brixvold heller ikke, hvad frokosten skulle handle om, eller hvem der ellers var inviteret med.

Jeppe Brixvold kan desuden fortælle, at der var en sjette mand til stede under frokosten. Hvem sidste mand er, vil han dog ikke fortælle.

- Jeg tror, vi blev inviteret, fordi vi allesammen har prøvet at blive hængt ud i medierne.

Sagen, hvor den tidligere rektor på Forfatterskolen efter eget udsagn blev 'hængt ud', handler om, at han blev fyret som rektor i 2018 grundet 'alvorlig overtrædelse af adfærdsreglerne på skolen'.

Han blev fyret, samtidig med at skolens bestyrelse valgte at igangsætte en advokatundersøgelse, fordi 55 forfattere i et brev opfordrede til at iværksætte en undersøgelse på baggrund af rygter om krænkelse og sexchikane.

Brassband eller ej

Da Ekstra Bladet talte med Peter Aalbæk i går, kunne han fortælle, at frokosten handlede om, at han ønsker at starte et brassband.

Jeppe Brixvold afviser dog, at han skulle være på vej til at gøre musikalsk karriere i et brassband.

Journalisten, der i første omgang tweetede billedet, valgte senere på dagen at tage billedet ned igen. Han har ingen kommentarer til, hvorfor han valgte at tage det ned.

