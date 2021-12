Afsløring: Han stak Langballe en lussing

Under en julefrokost for chefer på TV 2 gav Mikkel Hertz en syngende lussing til den daværende politiske redaktør på TV 2 Anders Langballe.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af flere kilder, som var til stede ved julefrokosten, men som ønsker at være anonyme.

Anders Langballe ønsker ikke selv at sætte navn på TV 2-chefen bag lussingen, men flere kilder bekræfter uafhængigt af hinanden, at det var den daværende kanalchef på TV 2 News Mikkel Hertz.

Kilderne oplyser samstemmigt, at episoden fandt sted ved den årlige såkaldte 'Legendernes Julefrokost' på en restaurant i København for syv-otte år siden.

Ekstra Bladet har konfronteret Mikkel Hertz, der stoppede på TV 2 i juni i år, men han har ikke ønsket at svare klart på beskyldningen.

Først kan han 'ikke forestille' sig at have slået Anders Langballe, men da spørgsmålene konkret handler om 'Legendernes Julefrokost' nægter Mikkel Hertz at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Har meldt det til ledelsen

Den tidligere politiske redaktør Anders Langballe oplyste tidligere til Ekstra Bladet, at han har meldt den fysiske vold til TV 2's nuværende administrerende direktør Anne Stig Christensen.

- Jeg har meget detaljeret redegjort for fysisk vold over for Anne Stig Christensen - både på skrift og tale - om hvad jeg selv har oplevet på TV 2 med forskellige chefer, hvor én er meget central nu, sagde Anders Langballe.

'Hvis man ikke indordner sig...'

Det er første gang, at Anders Langballe offentligt omtaler den fysiske vold, som han mener sig udsat for i sin tid på TV 2 og som flere kilder nu bakker op om.

- Den meget konkrete episode ligger mange år tilbage i tiden, og den var et udtryk for brutaliteten i ledelsen. Hvis man ikke indordner sig, så kan det udmunde i fysisk vold, fortalte den tidligere politiske redaktør.

'Lussing som ledelsesredskab'

På Twitter nævner han dog selv en 'lussing' som et eksempel på fysisk vold.

'Det kunne eksempelvis være at bruge en lussing som ledelsesredskab, når laverestående skal bankes på plads i en tilspidset situation', skriver Anders Langballe.

Møderne om den fysiske vold med den nuværende TV 2-ledelse fandt sted for omkring et år siden, 'dengang advokatundersøgelsen kørte på TV 2' ifølge Anders Langballe.

Langer ud efter chef i bog

I mange år var Anders Langballe fast inventar på danskernes tv-skærme, når de tunede ind på TV2.

Han var ansat som politisk redaktør fra 2011 og frem til 2020, hvor han gav danskerne indblik i, hvad der rørte sig på Christiansborg.

I sin bog 'Forfra' beskriver den tidligere politiske redaktør en hårdkogt arbejdskultur, som gjorde, at han følte et enormt pres for hele tiden at skulle bevise sit værd. Det endte med stress og to blodpropper i hjernen.

I bogen langer Anders Langballe særligt ud efter den tidligere nyhedsdirektør på TV 2 Mikkel Hertz.

'Chefen var den senere nyhedsdirektør Mikkel Hertz, som jeg ad åre fik et godt og fortroligt samarbejde med som politisk redaktør, men som også var en bærer og bevarer af den hårde, maskuline ledelsesfilosofi og kultur, som jeg til sidst slog mig så hårdt på, at jeg måtte begynde forfra på livet', står der blandt andet i bogen.

Anders Langballe beskriver forløbet op til sin sygdom nøje i bogen 'Forfra'.

Hans beretning kom i kølvandet på flere fortællinger om en sexistisk kultur på TV 2, som Anders Langballe kobler til den ledelsesstil, han kalder 'brutal'.

Ville sige op

I sin bog fortæller Anders Langballe, at han flere gange forsøgte at tage sine overvejelser og bekymringer om den mistillid og stress, han følte, op med Mikkel Hertz, men at han aldrig kunne trænge igennem til ham.

I det tidlige efterår 2018 kulminerede det hele for Anders Langballe i nogle meget kontante samtaler med nyhedsdirektør Mikkel Hertz, og beskeden var kort og godt, at hvis Langballe ikke kunne klare mosten, måtte han smutte, skriver han i bogen.

Mikkel Hertz forårsagede panikangst hos Anders Langballe, fortæller Langballe i bogen 'Forfra'. Foto: Anthon Unger

