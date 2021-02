Afsløring: Kørte uden kørekort på tv

Der er ingen tvivl om, at den tidligere professionelle fodboldspiller Nicklas Bendtner er glad for biler.

I begge tv-programmer, som den 33-årige medvirker i, kan man som seer få lov til at se Bendtner køre rundt, så hatten passer i både 'Jaget vildt' og 'Bendtner & Philine'.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at det er noget, han gør lovligt.

Programmerne dokumenterer Nicklas Bendtners køreglæde. Foto: Discovery networks Danmark

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Bendtner har nemlig ikke noget kørekort og er det seneste år blevet stoppet flere gange for at køre uden førerret.

Lovovertrædelser I 2009 smadrede han sin Aston Martin, da han kørte galt på vej til træning. I 2011 kørte han for stærkt og endte med at få frakendt sit kørekort i 56 dage. Det kostede også en bøde på cirka 5800 kroner. 2012 stod på endnu tre trafikale lovovertrædelser, der endte med at koste 46.000 i bøder og sagsomkostninger. Den danske fodboldspiller kom også i problemer i 2013, hvor han kørte med alkohol i blodet mod færdselsretningen på Gammel Strand. Han endte med frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde på 842.222. I 2018 bliver Nicklas Bendtner anmeldt for vold mod en taxachauffør. Han bliver sigtet efter voldsparagraf 244 i straffeloven. Taxachaufføren bliver også sigtet efter samme paragraf. Bendter bliver dømt til 50 dages ubetinget fængsel, han får dog lov til at afsone dommen i sin lejlighed med fodlænke. Bendtner ved retssagen i København, hvor han blev idømt 50 dages fængsel. Foto: Mogens Flindt Vis mere Luk

Beslaglagt Porsche

Senest kunne Ekstra Bladet berette, at han har fået beslaglagt en Porsche, da han 11. februar kørte uden førerret.

Københavns Politi ville alene oplyse over for Ekstra Bladet, at de den dato har beslaglagt en bil på grund af kørsel uden førerret, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Biler kan konfiskeres af politiet tredje gang, der køres uden førerret.

Bendtner kørte uden kørekort: Porsche beslaglagt

At køre uden førerret kan have to betydninger:

Enten har man ikke erhvervet et kørekort - eller også har du fået frakendt dit kørekort.

Det fortæller Kristian Berthelsen fra Rigspolitiets Færdelscenter.

Beløbet stiger

Ifølge politiassistenten vil man ved første stop uden førerret blive takseret med en bøde på 6-7000 kroner.

- Derefter stiger beløbet markant, fortæller han.

Når du kører uden kørekort, kan konsekvenser ved et eventuelt færdselsuheld være enorme forsikringsmæssigt.

Det sker der med forsikringen, når du kører uden kørekort Ifølge interesseorganisationen Forsikring og pension, kan der komme konsekvenser, når kørslen foregår uden førerret. Føreren af bilen vil nemlig aldrig være dækket af bilen Kasko-forsikring, hvis den kører galt. Derimod kan man med den lovpligtige ansvarsforsikring opleve, at forsikringen dækker betalingen, hvis der skal betales erstatning til en tredjepart i forbindelse med et uheld. Hvis der er tale om grov hensynsløshed under kørslen, kan forsikringsfirmaet dog kræve betalingen tlbage. Ansvarsforsikringen er lovpligtig, så hvis en person påkøres, vil der altid være nogen til at dække skaderne i første omgang. Folk der kører med i bilen med en, der ikke har kørekort er forpligtet til at anmelde skaden, hvis den skulle opgå. Hvis det findes, at man har medvirket til en eventuel ulykke, kan ens egen forsikring lide under udfaldet. Kilde: Pension og forsikring Vis mere Luk

Politiet vil ifølge Kristian Berthelsen godt kunne efterforske sager, hvor en person kører uden kørekort i videoer på sociale medier eller i tv-programmer.

Undersøger sagen

Hos Discovery Networks er man ikke bekendt med lovovertrædelserne.

Det skriver de i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi er ikke bekendt med de anklager, der fremlægges i artiklen og kan derfor af gode grunde ikke kommentere det. Vi har været i kontakt med produktionsselskabet bag ’Bendtner & Philine’, der heller ikke kender til det, og som nu undersøger sagen nærmere', lyder det fra kommunikations- og pr-direktør Lena Bøgild.

Produktionsselskabet har i skrivende stund undersøgt sagen i tre dage.

Ekstra Bladet ville gerne have stillet spørgsmål til produktionen om filmningen af Bendters kørsel uden førerret, men det har ikke været muligt.

Store dele af serien 'Bendtner og Philine' foregår bag rattet. Selvom Bendtner ikke har noget kørekort. Foto: Discovery Networks Danmark

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nicklas Bendtner, der ikke ønsker at kommentere sagen.