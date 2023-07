Afsløring: Özlem Cekic er med i 'Vild med dans'

Ikke mange havde set det komme, men det tidligere SF-folketingsmedlem Özlem Cekic skal op på de høje hæle og danse med i den populære TV 2-dyst 'Vild med dans', når programmet får premiere til efteråret.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre.

I dag er Özlem Cekic debattør og forfatter og især kendt for sin dialog-kaffe og arrangementer, hvor hun taler om sameksistens og forståelse for hinandens religioner og kulturelle fundamenter.

Første muslimske kvinde

Men snart kridter hun danseskoene, bekræfter hun over for Ekstra Bladet.

- Ja det er rigtigt, at jeg stiller op i programmet, og det gør jeg blandt andet, fordi jeg gerne vil have en muslimsk kvinde med ind i den type underholdningsprogram, siger Cekic, som påpeger, at hun jo bliver den første muslimske kvinde, der valser rundt i det kulørte program.

Den tidligere politiker er klar til 'Vild med dans'. Foto: Mads Nissen

Den 47-årige forfatter og foredragsholder har kurdiske rødder og er født i Tyrkiet. Som tiårig kom hun til Danmark med familien, og som 20-årig blev hun gift i et arrangeret ægteskab.

Det holdt seks år, før hun brød ud.

Gift for anden gang

I dag er hun gift med en kurdisk mand og mor til to børn.

'Vild med dans' har premiere 22. september med sin 20. sæson, og her er det atter Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen, der byder op til dans.