Afsløring: Pengemand flytter Brüggers medie i skattely

Mads Brüggers nye medie, Frihedsbrevet, bryster sig af at være uafhængige, fordi de ikke modtager mediestøtte eller andre offentlige midler.

Nu har en af ejerne af mediet, Denis Viet-Jacobsen, flyttet det selskab, hvorigennem han ejer sin andel af mediet, til Luxembourg. Det fremgår af virksomhedsregisteret.

Selskabet hedder Desolix ApS, og ejerskabet af det selskab er nu flyttet over i et andet selskab ved navn Desolix S.á.l.r., som har adresse i Luxembourg. Ejerskabet blev flyttet 28. oktober i år.

Denis Viet-Jacobsen er en af pengemændene bag Mediehuset Friheden. Han har en noget broget fortid i finansverdenen.

Selskabet i Luxembourg er dermed en af de to ultimative ejere af Mediehuset Friheden A/S, som er selskabet bag Mads Brüggers medie, Frihedsbrevet.

Den anden reelle ejer er ifølge CVR-registeret finansmanden Bjørn Høi Jensen, der også sidder som bestyrelsesformand i selskabet.

Af virksomhedsregisteret fremgår det, at Desolix ApS, der er ejet 100 procent af selskabet i Luxembourg, har en ejerandel på mellem 33,33 procent og 49,99 procent af Mediehuset Friheden A/S.

I 2020 præsenterede tænketanken Tax Justice Network en liste over deres vurdering af de 20 værste skattely i verden, og her indtager Luxembourg sjettepladsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Denis Viet-Jacobsen.

Hos hans kontor i Solix ønsker receptionisten ikke at stille videre til rigmanden, og i sidste ende bliver vi bedt om at sende en mail, som han dog formentlig ikke vil kommentere på, lyder meldingen, uden sagen er blevet præsenteret for receptionisten.

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt en mail og spurgt til, hvorfor det nye selskab er blevet placeret i Luxembourg, og hvordan selskabets placering i skattelyet flugter med hans delvise ejerskab af Frihedsbrevet, der har skrevet en række kritiske artikler om skattely.

Vi har ikke fået svar på mailen.

Mads Brügger: - Det anede jeg ikke

Mads Brügger stiftede tidligere på året sit nye medie, Frihedsbrevet. Nu har en af ejerne sendt sin del af ejerskabet i skattely.

- Jeg vil lige sige, at det anede jeg ikke, lyder reaktionen fra Mads Brügger, da Ekstra Bladet ringer for at få en kommentar.

- Det anede du ikke?

- Nej, jeg sidder jo ikke på daglig basis og holder øje med, hvad medlemmerne af min ejerkreds laver.

- Hvad er så din umiddelbare tanke om det, når du hører det?

- Jamen min tanke er, at som udgangspunkt er jeg jo ikke ansat til at forsvare og forklare, hvad Denis Viet-Jacobsen foretager sig som forretningsmand. Så længe, han overholder loven.

- Hvis det er ulovligt, det han gør, så har jeg selvfølgelig en mening om det, men det aner jeg jo ikke, om det er.

- Jeg tænker mest på, at Luxembourg jo er et ret kendt skattely? Derigennem kunne det jo ske, at penge fra Frihedsbrevet vil blive ført i skattely?

- Jamen altså i øjeblikket, der sætter vi penge til. Så det er et meget hypotetisk spørgsmål. Men igen; det er jo noget, du må tale med Denis Viet-Jacobsen om.

Skal forblive dansk

- Det vigtigste for mig er, at Frihedsbrevet er et dansk selskab, som betaler skat i Danmark og forbliver et dansk selskab.

- Vi er jo fuldstændig redaktionelt uafhængige fra ejerkredsen. Det har Denis Viet-Jacobsen skrevet under på. Han har ingen indflydelse på vores journalistik 'what so ever'.

- Nu siger du, at I skal forblive et dansk selskab, men op mod 40 procent af selskabet er nu ejet i Luxembourg?

- Men vi har jo stadig hjemme i Danmark. Jeg bor i Danmark, jeg betaler skat i Danmark, vores cvr-nummer er dansk. Så, ja ...

Principielt det samme

- Hvad tænker du om, hvorvidt I kan skrive kritisk om virksomheder i skattely fremadrettet?

- Jamen det kan vi da udmærket godt. Det har vi gjort, og det vil vi blive ved med at gøre.

- I rettede for eksempel kritik mod Altinget, fordi deres ejerskab ligger på Cypern. Men hvordan er det anderledes fra jer?

- Jamen, det er det principielt heller ikke, og vi jo har også tidligere sagt, at selvfølgelig skal vi kunne skrive kritisk om vores egen ejerkreds. Det er jo helt afgørende, at vi kan det.

'Overvejer' at bringe historien

- Så I har tænkt jer at bringe den her historie også nu?

- Det synes jeg da alvorligt, vi skal overveje at gøre.

- Jeg undrer mig lidt over, hvordan I ikke kan have opdaget det? Der er jo flere af jeres journalister, der tidligere har beskæftiget sig med Denis Viet-Jacobsen?

- Du er velkommen til at ringe rundt til samtlige ansatte på Frihedsbrevet. Jeg anede det simpelthen ikke, siger Mads Brügger.

Kritik af ejerkredsen

Mads Brügger mener ikke, det får nogen indflydelse på journalistikken.

- Jeg vil gerne understrege, at det rokker jo ikke ved Frihedsbrevets redaktionelle uafhængighed.

- Så fremadrettet kan I stadig skrive om skattely, uden at det klinger hult?

- Selvfølgelig. Vi har gjort det før, og vi kommer til at gøre det igen. Jeg har jo også sagt fra starten, at vi kan skrive kritisk om vores ejerkreds, og vi skal skrive kritisk om vores ejerkreds.