Afsløring: Sådan opstod kæmpegæld til Alexandra

Ekstra Bladet kan nu løfte lidt af sløret for, hvordan Martin Jørgensen kom til at skylde sin ekskone millioner af kroner

Den økonomiske tvist mellem grevinde Alexandra og hendes eksmand, Martin Jørgensen, er i denne uge blevet rullet ud for offentligheden.

Martin Jørgensen blev i fogedretten tvunget til at dele private økonomiske oplysninger, da han skulle forklare, hvorfor han ikke har afdraget så meget som en øre på den gigantiske gæld, han har til sin tidligere kone.

Gælden, som Martin Jørgensen i forbindelse med parrets skilsmisse i 2015 vedkendte sig i et gældsbrev, lyder på mere end 5,4 millioner kroner. Og trods en månedlig indtægt på 50.000 kroner, mener han ikke, at der er rum i hans økonomi til at afdrage bare en smule på gælden.

- Det har jeg desværre ikke råd til, sagde han og blev i Retten på Frederiksberg erklæret insolvent.

Retten på Frederiksberg har erklæret Martin Jørgensen insolvent i seks måneder ved et retsmøde, efter grevinde Alexandra har stævnet ham med krav om, at han skylder hende 5,4 millioner kroner

Hvordan Martin Jørgensen gennem sit ni år lange forhold til grevinde Alexandra opbyggede milliongælden til hende, kan Ekstra Bladet nu løfte lidt af sløret for i et interview med grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.

- Hvordan kunne grevinde Alexandra blive snydt sådan af Martin Jørgensen?

- Ved at stole på sin ægtefælle, som man forhåbentlig gør i et ægteskab. Han havde lovet at påtage sig ansvaret for familiens økonomi, men han sagde et og gjorde noget andet, siger hun og minder om, at tiden dengang var en anden.

Det var før e-boks og netbank. Pengesager blev primært klaret med gammeldags post i postkassen. Den med nøglen havde adgang til regninger, rykker og vigtige papirer. Og det ansvar havde Martin Jørgensen altså påtaget sig.

Korthuset væltede

- Hvordan opdagede grevinden, at der var rod i den økonomi, hendes daværende mand skulle holde styr på?

- Fordi korthuset pludselig væltede. I et rystende omfang!

- Hvor stor en del var økonomien årsag til, at parret blev skilt tilbage i 2015?

- Det var årsagen! Folk kan blive skilt eller lade være på grund af utroskab. Men bedrageri kan de færreste ægteskaber holde til.

Alexandra: Giver ikke op

Da skilsmissen i 2015 blev offentliggjort efter syv års ægteskab, lød meddelelsen fra grevinde Alexandra som følgende:

- Vi har ikke de samme værdier længere, og jeg kunne ikke se os have en fremtid sammen. Når man kan se, at der ikke er en fælles fremtid, og at der er nogle grundværdier, vi alle sammen har i et ægteskab, der bliver for forskellige, så er man nødt til at tage det op til revision, lød forklaringen på bruddet dengang fra Alexandra.

