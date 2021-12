Afsløring: TV 2-stjerne knaldede praktikant

Det var med den kendte TV 2-nyhedsvært Cecilie Becks egne ord et 'bad move' af hendes arbejdsplads TV 2, da de i 2016 valgte at sende hende på en reportagerejse sammen med en af tv-stationens fotograf-elever.

Rejsen resulterede nemlig i, at den i dag 51-årige vært ’knaldede’ eleven.

Det viser en række beskeder, Cecilie Beck selv har udvekslet med en anonym kilde, hvis identitet Ekstra Bladet er bekendt med.

I besked-tråden, der er udvekslet mellem de to i marts 2020, spørger kilden den kendte tv-vært, hvorvidt fotograf-eleven ’fik et stykke med Cecilie Beck’ på den pågældende rejse.

Til dét svarer Cecilie Beck, at ’Det er 4 år siden, men ja’, hvorefter hun tilføjer:

'Jeg aner faktisk ikke, hvad company-reglerne siger om den slags. Har aldrig turdet at spørge … 'Øhhhhh – må man knalde praktikanterne? Jeg skulle spørge fra en ven.'



Her ses beskeden fra Cecilie Beck, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Medvirkede i MeToo-dokumentar

Cecilie Beck er én af de få nuværende ansatte på TV 2, der medvirker i dokumentaren 'Metoo: Sexisme bag skærmen', der for godt to uger siden fik premiere på Discovery+ og belyser en udpræget seksuelt krænkende adfærd forestået af mandlige chefer og værter på netop TV 2 gennem årene.

I dokumentaren udtaler Cecilie Beck blandt andet, at den seksualiserede tone 'groft sagt gennemsyrede hele nyhedsorganisationen'.

- Dem, jeg har talt med, siger samstemmende, at der var en stærkt seksualiseret tone i newsroom, og at kvinder i høj grad blev målt på deres værdi som sexobjekter. Og at der var et meget stærkt hierarki i organisationen – et meget stærkt magthierarki, lyder det således blandt andet fra Cecilie Beck i dokumentaren.

Cecilie Beck kommer dog i den forbindelse ikke nærmere ind på, om eller i hvor høj grad hun selv har bidraget til den seksualiserende tone, ligesom hun altså heller ikke nævner noget om det faktum, at hun som mangeårig og feteret nyhedsvært selv havde haft seksuel omgang med en af tv-stationens elever få år forinden.

51-årige Cecilie Beck har været vært på TV 2 i mange år og er en af kanalens mest profilerede værter. Foto: Henning Hjorth

Dorph røg ud af samme årsag

Af beskederne fremgår det ikke, hvordan Cecilie Beck og fotograf-eleven endte i den seksuelle relation. Men ifølge TV 2's interne retningslinjer er det i princippet også underordnet.

I hvert fald hvis man skal gå ud fra den forklaring, der blev givet til Jes Dorph-Petersen på det møde, hvor han blev fyret.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en båndudskrift fra det pågældende møde, og heraf fremgår det, at alene dét, at der er tale om en vært og en praktikant udgør et afgørende problem.

Se hvad der blev sagt på mødet i boksen her:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Cecilie Beck afviser først - men fortryder

Cecilie Beck indrømmer, at hun har haft et forhold til en fotograf-elev tilbage i 2016. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Da Ekstra Bladet fanger Cecilie Beck over telefonen, afviser hun først at udtale sig om, hvorvidt hun har haft et forhold til en praktikant.

- Jeg har ikke tænkt mig hverken at be- eller afkræfte, du ved, hvem jeg har haft sex med. Så kan vi jo ligesom starte fra en ende af med funktioner og titler og så videre, lød det først fra Beck.

Hun afviste samtidig at kende til de beskeder, Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Jeg aner ikke, hvad det er, I har der, og jeg har ikke nogen kommentarer til mit privatliv på den måde, lød det fra Beck, der fortsatte:

- Det har jeg ingen erindring om, at jeg nogensinde skulle have skrevet, så jeg har ingen kommentarer simpelthen. Men jeg er nødt til at spørge, hvad i alverden det har med sexisme på TV 2 at gøre?

- Du deltager jo selv i den her dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen', og i den udtaler du jo, at en seksualiseret tone gennemsyrede hele organisationen, ligesom du siger, at der var et meget stærkt magthierarki. Og idet det af de her beskeder fremgår, at du har haft en seksuel relation – på en arbejdsrejse, vel at mærke – til en fotopraktikant, så er det vel relevant at spørge dig, om du i den forbindelse selv tænkte over, hvor I hver især befandt jer i det magthierarki?

- For det første så er jeg ikke enig i, at det fremgår af den korrespondance, som jeg ikke kender, så jeg har ingen kommentarer til det. Men jeg kan stadig ikke se, hvad det nødvendigvis har med sexisme at gøre.

Jes Dorph-Petersen blev i 2020 pillet af skærmen på TV 2. Foto: Emil Agerskov

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Beck i kovending

Kort efter får piben dog en anden lyd, og Cecilie Beck tager pludselig efter det afsluttede interview igen kontakt til Ekstra Bladet og beder os om at ringe hende op. Her ændrer hun sin forklaring og vil nu gerne bekræfte, at hun har haft et forhold til den pågældende praktikant.

- Jeg har sgu tænkt mig om og skiftet mening, for hvad fanden i helvede. Vi er nødt til at være ærlige her. Jeg er nødt til at være ærlig at sige, at jeg kan ikke huske, at jeg har skrevet den besked. Det kan jeg simpelthen ikke. Men det er lige meget, siger hun og fortsætter:

- Men ja, jeg har faktisk haft et forhold til en på daværende tidspunkt foto-elev på TV 2 - for fem år siden, siger hun og tilføjer:

- Det var et fuldstændig gensidigt forhold, som ikke har noget med MeToo og sexisme at gøre, al den stund at MeToo jo ikke handler om sex, men om magt og magtudøvelse. Jeg kan garantere dig for, at jeg ikke på nogen som helst måde har brugt min position, eller at han har følt, at han har været udsat for pres på den måde for min side. Der var tale om et ligeværdigt og gensidigt forhold, og det har jeg i øvrigt også efterfølgende talt med ham om. For da hele MeToo-bølgen begyndte at køre, tænkte jeg, 'shit mand - hvor smart var det egentlig?'.

- Jeg er nødt til at sige, at i dag ville jeg aldrig indlede et forhold til en elev eller en praktikant. Der er vi da blevet så meget klogere.

- Hvordan kan det være, at du skifter mening, for før havde du ikke noget at sige og ville hverken af- eller bekræfte?

- Først tænkte jeg, at det er noget, der er relateret til privatlivet, da det ikke er en MeToo- eller sexchikane-sag, men så tænkte jeg også bagefter, at hvad fanden ... Det kan vel ikke skade at tale om. Jeg kan godt se her, at det kan være nødvendigt at fortælle, hvad skillelinjen er.

Læs konfrontationen med Cecilie Beck i boksen herunder:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TV 2 reagerer

TV 2 har ikke ønsket stille op til interview med Ekstra Bladet, men i en mail skriver TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors:

'Selvom der ikke er regler for det, mener jeg at personer med uformel magt skal være lige så opmærksomme på, hvilke forhold de indleder på arbejdspladsen, som dem med formel magt. Jeg synes, at den seneste tids vidnesbyrd har vist, hvor kompliceret og forkert det kan falde ud', lyder det blandt andet fra nyhedsdirektøren.

Læs det fulde svar herunder: