Aftenen tog en helt uventet drejning

Sara Giversen skal giftes med sin kæreste, Christian, der tog fusen på hende på et hotelophold

Smilene er store hjemme hos tv-kendissen Sara Giversen, der vandt 'Masterchef' tilbage i 2020.

Hendes kæreste, Christian, gik nemlig skærtorsdag ned på knæ og friede til hende.

Det afslører hun i et opslag på Instagram, hvor hun viser en stor diamantring frem.

'JA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Aftenen i går tog en helt anden drejning, end jeg havde tænkt og overhovedet havde regnet med. Christian gik på knæ og det blev en af de største ja’er jeg nogensinde har givet', lyder det i opslaget fra Giversen.

Første aften ude

Til Ekstra Bladet fortæller Sara Giversen, at hun på ingen måde havde regnet med frieriet.

'Det foregik på et ophold - og udenfor i smukke omgivelser. Det var første gang, Philippa (parrets datter, red.) sov væk fra os, og vi var ude, efter vi blev forældre', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter:



'Jeg tænkte bare: ja ja ja ja ja ja! Selvfølgelig et kæmpe ja!!'.

Ifølge Sara Giversen blev hun meget overrasket, da Christian pludselig gik på knæ, selvom hun godt havde kunnet mærke, at noget var anderledes ved ham.

'Jeg kunne mærke i løbet af dagen i går, at Christian var lidt nervøs og var anderledes, end han plejede! Og da vi nåede til aftenen, blev han ved med at spørge, om jeg stadig vil giftes med ham en dag og prøvede at bremse mig hele tiden på turen, og lige pludselig landede han på sine knæ og spurgte'.

Parret kan derfor nu se frem til den helt store bryllupsplanlægning i den nærmeste fremtid.

'Jeg går og drømmer om et intimt bryllup med de nærmeste, måske også i smukke naturområder', skriver hun og fortsætter:

'Vi ikke nået så langt til at kunne svare på, hvornår det skal være - men vi forventer ikke, der skal gå længe, før vi skal giftes', skriver hun videre.

Sara Giversen er blevet forlovet. På billedet ses hun, da hun vandt 'Masterchef' 2020. Foto: Nent Group Danmark

Sammen har de datteren Philippa-Isolde, der kom til verden i april 2021.