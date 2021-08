Afventer evakuering fra Kabul

Talibans fremmarch og magtovertagelser skrider frem, og det har fået de danske medier til at sende deres korrespondenter hjem.

Danmarks Radios mellemøstkorrespondent, Puk Damsgård, forlod Afghanistan søndag. TV 2 venter på, at deres korrespondent Simi Jan bliver evakueret.

Det vil ske, i det øjeblik flyet bliver klar, og det bliver hendes tur, oplyser udlandschef Jakob Vissing fra TV 2 Nyhederne til Media Watch.

- Simi Jan er fortsat i Kabul og befinder sig på et hotel tæt på lufthavnen, hvor der også er øvrige britiske og amerikanske mediefolk. Vi og hun er forholdsvis rolige ved situationen i forhold til, at Taliban ikke ser ud til at udfordre evakueringsbestræbelserne. Men vi følger selvfølgelig udviklingen ekstremt tæt, og så længe vi kan, indtil hun også skal evakueres sammen med øvrige danskere, siger Jakob Vissing og tilføjer:

- Vi laver den journalistik, der kan lade sig gøre, indtil hun skal ombord på flyet. Simi Jan er ekstremt velbevandret i Kabul og omegn, og hun arbejder ikke alene. Hun er i følge med de store internationale medier, der også stadig er der, så det foregår i samlet flok.

Men selvom Simi Jan, ifølge Jakob Vissing, er tæt på store internationale medier som BBC og CNN, er hun alligevel et 'One-woman-team', som hun skriver i et opslag på Twitter.

Derudover oplyser Jakob Vissing, at så snart der er kommet et nyt styre, forventer TV 2 at forsøge at komme tilbage til Afghanistan.

Mandag aften kunne et dansk evakueringsfly ikke lande i Kabuls lufthavn, fordi situationen var for kaotisk. Lufthavnen i Kabul i Afghanistan er nu sikret, og USA's militær har genoptaget evakuering af diplomater og civile fra landet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Simi Jan, men det har i skrivende stund ikke været muligt.