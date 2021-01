Afviser blankt: Det er ikke os!

Kessler-parret bliver beskyldt for at have bragt den mere smitsomme sydafrikanske coronavariant til Danmark. De afviser blankt

Familien Kessler er endnu engang havnet i en corona-shitstorm.

Lea og Mikkel Kessler har rejst verden rundt med deres tre børn det sidste mange måneder, og det har forarget mange. Senest har familien været i Dubai. Lige præcis Dubai har været en utroligt populær destination for kendte danskere de seneste uger.

Lørdag meddelte Statens Serum Institut, at den frygtede og mere smitsomme sydafrikanske coronavirus er kommet til Danmark via personer, som har været på ferie i ørken-storbyen i de Forenede Arabiske Emirater.

Familien Kessler bliver nu beskyldt af følgere for at være skyld i, at den mere smitsomme sydafrikanske coronavirus er kommet til Danmark.

Afviser blankt

Den beskyldning afviser Lea Hvidt Kessler blankt i en story på Instagram, hvor hun henvender sig direkte til dem, der beskylder familien for at være smittebærere.

'Man skal kunne vise en max 24 timer gammel NEGATIV test, for at få plads på et fly hjem fra Dubai. Vi har kun været hjemme i et par timer og er selvsagt ikke smittet med corona! Det vil sige at i i dette tilfælde desværre må fare efter nogle andre!'

Det er som sagt ikke første gang, at familien ender i kæmpe stormvejr på grund af deres rejselyst, men det lader til at familien er trætte af de mange følgere, som konspirerer.

Pisker en stemning op

Lea Kessler hentyder til, at de mange beskyldninger er som dug fra en skyfri himmel.

'Der er åbenbart nogen der formår at geare sig selv og hinanden op til, at vi skulle være dem der er smittet med den nye variant!', skriver Lea Kessler på det sociale medie.

Tidligere er familien blevet grillet for overhoved at rejse rundt, når verden står midt i en global pandemi.

Tidligere har familien været i karantæne i forbindelse med en tur til New Zealand, hvor familien havde et helt kamerahold med sig, som lavede et tv-program på Xee om globetrotter-familien. Her blev en deltager på rejsen smittet, og det var startskuddet til den første shitstorm.

