Afviser: - Det er ikke tilfældet

Mads Steffensen afviser, at det er nogen form for uvenskab imellem ham og hans nu tidligere arbejdsgivere på DR, der ligger til grund for hans exit

Onsdag sprang den kendte tv- og radiovært Mads Steffensen en regulær bombe, da han meldte ud, at han stoppede på DR, og at det derfor var definitivt slut med ham som vært på programmer som 'Mads & Monopolet', 'Kender du typen' og 'Alle mod 1'.

Udmeldingen kom som en stor overraskelse og meget pludseligt for mange, da der blandt andet var udsigt til, at Mads Steffensen skulle på en stor turné med netop 'Mads og Monopolet' i 2021.

Sara Bro: - Det var et chok

Over for Ekstra Bladet understreger Mads Steffensen dog, at hans afsked ikke bunder i uvenskab imellem ham og DR.

- Vi er sluttet på god fod, og jeg synes, at DR og jeg har fået sagt farvel med gensidig respekt og taknemmelighed, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Min kontrakt udløb, og jeg valgte ikke at forlænge. Derfor er det gået lidt hurtigt her til sidst. Jeg ville selvfølgelig gerne have sagt farvel til lytterne på 'Mads & Monopolet' og taget fint afsked med 'Kender du typen'. Men sådan er det med timing – nogle gange kan man ikke nå det hele, lyder det fra den kendte vært.

Mads Steffensen kommer ikke længere til at være en del af 'Kender du typen'. Foto: DR

Har prøvet det hele

Ifølge Mads Steffensen valgte han at stoppe nu, fordi det var tid til at prøve noget nyt.

- Jeg har været på DR i over to årtier. Jeg har skabt 'Mads & Monopolet' og kørt det i over 17 år. Jeg har været vært på over 170 udgaver af 'Kender du typen' og masser af fredagsunderholdning og store shows, og jeg synes, jeg har prøvet det hele, siger han og fortsætter:

- Nu vil jeg skabe et andet arbejdsliv, og der er masser af ubekendte, men jeg ved, at jeg skal lave en ugentlig podcast på Podimo, der kommer til at hedde 'Mads & A-holdet'. Dilemmaerne hænger ved mig, så dem skal vi løse en masse af sammen med et panel af gode folk, og så må vi se, hvad vi ellers kan gøre med et podcastformat, hvor fleksibiliteten er stor, siger han og fortæller, at han glæder sig til det nye kapitel i sit arbejdsliv:

- Nu skal vi i gang med at udvikle på formatet, og det kapitel glæder jeg mig til. Det har været en tanke, der har ulmet i mig i et par år, og nu kom muligheden for at skifte, og derfor gik det lidt hurtigt her sidst på året.

Det nye format, som Mads Steffensen skal lave på Podimo, lyder til forveksling som 'Mads & Monopolet', men at han nu skal stå i spidsen for et lignende program på en konkurrerende platform, ser han intet problem i.

- Det er et format, jeg har været med til at gøre meget populært på radioen i de sidste næsten to årtier. Men samtidig er det også et format, som altid har været der, og som andre også har brugt. Det er lige fra ’Spørg Bare’ med blandt andre Simon Spies og Erhard Jacobsen og ’Spørg Charlie’ på TV2. Og nu altså igen med mig på Podimo i et rent podcastformat med 'Mads & A-holdet'. Det glæder jeg mig til, siger han.

Begræder Mads Steffensens exit

Ikke MeToo

De seneste måneder har flere kendte værter forladt deres job i forlængelse af MeToo-debatten. Blandt andre valgte Jens Gaardbo at stoppe på TV2, efter en intern undersøgelse havde vist, at han i sin tid som nyhedschef havde udvist dårlig dømmekraft.

Det har på de sociale medier fået flere til at spekulere i, hvorvidt Mads Steffensens farvel til DR har relation til MeToo.

Det afviser Mads Steffensen afviser dog.

- Nej, det er ikke tilfældet. Det må i øvrigt være muligt for et menneske at skifte job uden at få en MeToo-mistanke i hovedet. Det er ikke godt for alle dem, der gerne vil skifte job, og det er heller ikke godt for MeToo, slår han fast.

I stedet for Mads Steffensen bliver radio- og tv-værten Sara Bro vært på 'Mads & Monopolet', der som konsekvens skifter navn til 'Sara og Monopolet'.

Mads Steffensen færdig på DR