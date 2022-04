Afviser rygter: Hun har betalt selv

I øjeblikket kan man følge 'X Factor'-værtinden Sofie Linde og hendes mand, tv-vært Joakim Ingversen, i et enormt byggeprojekt i programmet 'Linde på Langeland', der sendes på TV 2 Play.

Her renoverer de ved hjælp fra en række håndværkere et gammelt hus på Langeland fra top til tå, og det er ikke bare småting, der skal laves i familiens kommende sommerhus.

Blandt andet har huset, der er over 100 år gammelt, et hullet tag, sætningsskader og fugtige vægge, ødelagte gulve og vinduer, forældede elinstallationer, manglende kloakering, mens der samtidig hverken er køkken eller bad i boligen.

Tilsyneladende et meget omfangsrigt og ikke mindst dyrt projekt.

'Hvor er det sygt'

Programmet har siden premieren også fået en lang række seere til at spekulere i, hvorvidt TV 2 helt eller delvist har betalt for køb og renovering af huset.

'Hvor meget betaler TV2 for deres renovering af et faldefærdigt hus? Hvor er det sygt at blive ved med at betale de kendtes renovering af huse. Har vi ikke snart set nok af disse programmer', skriver en for eksempel på TV 2's Facebook-side.

'I optager det næppe uden omkostninger til familien, enten betaling eller andre ydelser', skriver en anden, mens flere fortsætter i samme spor:

'Må være fedt at få sin arbejdsplads til at bidrage til sin renovering af huset'.

'Kunne måske bruge et program, hvor familien ikke fik økonomisk fordele .. der er kun en gruppe til at betale.. os der har tv-pakker og betaler en formue'.

'Hun griner hele vejen i banken'.

Sofie Linde var igen i år vært på 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

De har betalt selv

Over for Ekstra Bladet afviser TV 2 dog, at de har betalt for noget i forbindelse med køb og istandsættelse af huset.

'Sofie og familien har selv købt og betalt huset uafhængigt af, at der efterfølgende blev produceret et program, og TV 2 har på ingen måde været involveret i handlen', lyder det fra redaktør på TV 2, Stine Lundbak Ravn, i en mail til Ekstra Bladet.

Hun fortæller dog også, at der er nogle økonomiske fordele ved at være med i programmet.

'Familien betaler også selv for istandsættelsen, men modtager et medvirkendehonorar for at deltage i optagelserne', lyder det videre.

Derudover oplyser TV 2, at produktionsselskabet har hjulpet med at finde gode aftaler i forhold til materialer, værktøj og håndværkere til parret, men at der ellers ikke er ydet økonomisk støtte.

Tilbage i november oplyste Langeland Kommune til Ekstra Bladet, at de intet har haft at gøre med hushandlen, der er foregået som alle andre almindelige hushandler via en mægler, og at de hverken har været i kontakt med Sofie Linde, Joakim Ingversen eller TV 2 i forbindelse med tilblivelsen af programmet eller salget af huset.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

