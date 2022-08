Afviser: Så dum er jeg heller ikke!

En kæmpe drøm gik i opfyldelse for komikeren Heino Hansen, da han sidste år præsenterede sit første onemanshow efter adskillige år i branchen,

Da showet ramte hjembyen Næstved, og han modtog karrierens første stående applaus, måtte han vende sig om for ikke at flæbe, som han beskriver det.

Siden er det blevet til 141 shows efter en turné, som netop er afsluttet, og det har været en rørende oplevelse hver gang.

- Jeg ved godt, at man ikke må sige det højt herhjemme, men jeg er stolt af mig selv. Jeg er meget, meget glad for, at folk ville give mig chancen, siger Heino Hansen.

Annonce:

- Jeg har taget noget til mig, jeg har hørt, Niels Hausgaard har gjort: Det er at kigge ud på publikum og tænke, hvor fedt det egentlig er, at de vil bruge en aften på mig. At de måske har fået passet børnene og været ude at spise. Det bliver bare aldrig hverdag. Heller ikke efter 141 shows.

Puster ud

I øjeblikket puster Heino Hansen stadig ud efter de mange optrædener, og langsomt er hvilepulsen ved at dale, fortæller han.

Det har været nogle hæsblæsende måneder på farten, for lige inden premieren blev han og hustruen, Cecilia, forældre for anden gang, da sønnen Bernhard kom til verden.

- Det kan godt være, at jeg ser dum ud, men så dum er jeg heller ikke. Det var ikke planlagt.

- Men jeg er lykkelig for det, for vi vidste godt, at vi ville have to børn, men ikke at vi ville have to små børn lige omkring min premieredato, siger Heino Hansen.

Imens Heino Hansen har optrådt land og rige rundt, har hans hustru, juristen Cecilia, passet parrets to små sønner. - Hun har været supersej, siger komikeren om sin kone, som han mødte på datingappen Tinder tilbage i 2014. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Da parrets førstefødte, den nu treårige Ferdinand, kom til verden, faldt det sammen med optagelserne på TV 2-underholdningsprogrammet 'Stormester', som virkelig skabte hype omkring Heino Hansen.

Annonce:

- Dengang tænkte jeg i starten: Det kan ikke passe dårligere, det her. Men mens jeg var i det og siden, har jeg tænkt, at det har været med til at få mig til at falde lidt ned, siger han og uddyber:

- Jeg var helt oppe at flyve, da jeg blev booket til 'Stormester'. Men da jeg fik min søn, fandt jeg ud af, at arbejdet jo ikke er det vigtigste i verden. Og måske gør det, at man faktisk bliver bedre på arbejdet, fordi man ikke ophøjer det. Det tror jeg faktisk også skete på min tour, funderer han.

Skulle han komme til at glemme det, kunne han hurtigt blive mindet om det.

Heino Hansen havde nemlig sin lille familie med mange steder undervejs.

- Cecilia har været supersej. Det har nok ikke altid været lige nemt at sidde på et hotelværelse med to børn, der ikke har deres faste base.

- Men det kan de lige så godt lære nu, for det kommer de til, så længe folk gider booke mig, lyder det fra ham.

Knald på karrieren

Heino Hansen, som egentlig er uddannet bager, har knald på karrieren.

Annonce:

Han går på scenen på årets Smukfest, og så er han i gang med at skrive en lille musical, fortæller han.

På den anden side af den er han i tvivl om, hvad der så skal ske.

Det oplagte ville være at skrive sit næste onemanshow. Men Heino Hansen har opsøgt en coach, som kan hjælpe ham med at få styr på tankerne.

- Han har pondus og tager kloge valg, så ham støtter jeg mig meget op af. Da jeg spurgte ham: 'Forventer folk en ny tour?', svarede han: Den tillid, folk har givet dig, når der er solgt 90.000 billetter, er ikke et krav til noget, genfortæller Heino Hansen.

- Det er en tillid til, at du nok skal finde på noget nyt, de synes er sjovt. Det var dejligt at høre - at publikum er der, hvis bare man tager sig sammen. Men hvis man begynder at tage dem for givet, er de der ikke.