Afviser serie om kongehuset: Har for meget på sin tallerken

Adam Price tænker ikke, at det er ham, der kommer til at lave en serie om det danske kongehus

Flere eksperter og kongehuskommentatorer var enige.

Det kastede kongehuset ind i den værste krise i mange år, da dronning Margrethe sidste år fratog prins Joachims fire børn deres titler som prinser og prinsesse.

- Vi alle sammen meget kede af det. Det er aldrig sjovt se sine børn på den måde blive gjort fortræd. De står i en situation, de ikke selv forstår, lød det fra prins Joachim til Ekstra Bladet, der var første medie til at få en kommentar fra prinsen.

Men hvis du havde håbet at se det hele filmatiseret i en dansk udgave af Netflix-hittet 'The Crown', så bliver du skuffet.

- Jeg tror ikke, at jeg kommer til at lave en serie om kongehuset, lød det fra Adam Price, da Ekstra Bladet torsdag mødte ham og kæresten Kathrine Diez til premieren på Tivolirevyen.

Adam Price med sin kæreste Kathrine Diez på vej til premiere på Tivolirevyen. Foto: Kenneth Meyer

Mere 'Borgen'

Price, der blandt andet står bag serier som 'Borgen' og 'Herrens veje', føler sig dog overbevist om, at andre nok skal gøre det.

- Men det er der helt sikkert nogle, der gør, kunne jeg forestille mig. For den idé er jo så oplagt, og når man har et ældgammelt monarki, som det danske, hvorfor skulle man så ikke prøve at se, om man kunne behandle den fortælling på en eller anden spændende måde.

Men det bliver altså ikke Price, der kaster sig over den oplagte idé. For han har, som han siger, 'så meget andet på sin tallerken'.

Dog kunne Adam Price fortælle, at en ny sæson af 'Spise med Price' er på vej og at 'Borgen' måske kommer med en ny sæson.

- Der er en mulighed for, at vi måske på et tidspunkt skal lave en 'Borgen' der foregår i EU. Lad os nu se. Det er der i hvert fald rigtig mange henvendelser omkring for øjeblikket., fortalte Price.

