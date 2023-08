Afviser TV 2 gang på gang

Der er dem, der der ville ønske, at TV 2 havde ringet bare en enkelt gang og tilbudt dem en plads i 'Vild med dans', og så er der dem, der efterhånden ikke har tal på, hvor mange gange de har fået tilbuddet.

En af dem er Thomas Skov, der op til flere gange er blevet spurgt, om han ikke havde lyst til at slå sig løs i en tango i 'Vild med dans'.

Svaret har hver gang været det samme - nemlig nej - og nu forklarer han overfor BilledBladet, hvorfor.

- Jeg er faktisk blevet spurgt. Mere end en gang. Der er bare nogen, der er meget bedre til det, end jeg er. Der er nogle, der vil det mere. Og hvis man siger ja til noget, skal man ville det, så jeg springer over, lyder det fra Thomas Skov til ugebladet, hvortil han dog forsikrer, at hvis TV 2 lavede 'Vild med biler', så var han klar.

Et program, som Thomas Skov gerne ville deltage i var 'Jagtet vildt - kendte på flugt'. Foto: Jonas Olufson

Når TV 2 til efteråret blænder op for 'Vild med dans' og kan fejre 20-års jubilæum, så bliver det uden en række kendte dansere. TV 2 har nemlig vraget både Michael Olesen og Eugen Miu.

- Når vi skal lave 'Vild med dans', skal vi sætte små 4 måneder af til det. Så det betyder, at man skal rydde sin kalender. Det har jeg gjort de sidste 15 år, og det har jeg også gjort i år, har Michael Olesen sagt om TV 2s beslutning til Ekstra Bladet, hvor han samtidig fortalte, at han var skuffet.

-Jeg var ked af det – jeg havde glædet mig rigtig meget til at være med i jubilæet. Jeg havde glædet mig til at lave et brag af en fest for min 'VMD'-familie. Det er jeg selvfølgelig skuffet over, og jeg havde ikke set det komme. Men det er en del af gamet, og nu vil jeg heppe på dem, fortsatte Olesen.

Mette Sommer og Özlem Cekic er blandt de kendte, der skal på dansegulvet, i den kommende sæson.