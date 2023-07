Afviser Vingegaards drøm: Spiller ikke til sejrsfest

The Minds of 99 er Jonas Vingegaards yndlingsband, men de kommer altså ikke og optræder ved den potentielle sejrsfest i Glyngøre

Efter dagens etape i Tour de France skal meget gå galt, hvis ikke Jonas Vingegaard vinder cykelløbet for andet år i træk, nu hvor han er mere end syv minutter foran nummer to, Tadej Pogacar.

Den slags bedrifter kalder selvsagt på en sejrsfest af de helt store.

Så hvad er mere oplagt end at få den 26-årige danskers yndlingsband til at komme og spille i Glyngøre, hvor han bor?

Jonas Vingegaard har i et interview tidligere joket med, at han ville blive skuffet, hvis ikke The Minds of 99 kommer og spiller.

Og det lader altså til, at Vingegaard bliver skuffet. For det er ikke lykkedes Susan Aaen, der arrangerer festlighederne i Glyngøre, at få det danske hitband til at komme og optræde. Det fortæller hun til TV Midtvest.

Hun fortæller, at der ikke er blevet svaret på de forespørgsler, hun har sendt bandet.

De er på ferie

TV Midtvest har dog haft held med at få fat i manageren for The Minds of 99 for at høre, hvorfor de ikke vil være med til at fejre den gule fartdjævel.

Og svaret er enkelt:

'De spiller ikke andre koncerter, end dem der allerede er planlagt i år og er alle pt. på ferie', skriver manager i The Bank Music Ole Nørup i en mail til TV Midtvest.

Gruppen havde dog ingen problemer med at hive en ekstra koncert op af hatten, da Black Eyed Peas tidligere på sommeren måtte trække sig fra deres job på Tinderbox, hvor det danske band altså endte med at blive afløseren.

Om det bliver til en vinderfest i Glyngøre bliver afgjort i løbet af de næste dage, da den endelige vinder af 'Tour de France' bliver kåret og tiljublet i Paris på søndag.