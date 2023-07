Afvist på målstregen: Voldsomt vred i kulissen

SPOILER-ALARM: Hvis du ikke har set finale-afsnittet i 'Bachelorette' og ikke vil have spoilers, så stop med at læs nu!

- Jeg er rigtig glad for, at du står her, men der er en anden, som jeg også føler meget for. Så jeg kan desværre ikke tilbyde dig en rose.

Sådan lød noget af den kærligheds-knusende besked fra Mette til Stig, da han i finalen af 'Bachelorette' blev fravalgt til fordel for Boris.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Mette. Jeg er er ked af det og skuffet, lød det kortfattet fra Stig, da det gik op for ham, at Mettes kærlighed var faldet på en anden.

Stig nåede inden afvisningen at fortælle seerne, at han var forelsket i Mette.



- Jeg føler mig måske lidt snydt. Mette har trukket nogle ting ud af mig, som så i sidste ende har været lige meget, forklarede Stig efterfølgende.

Han havde frygtet netop den situation.

- På en eller anden måde, så er det netop denne situation, som jeg var mest bange for ville ske. Og nu er jeg i den, siger han.

Boris måtte se sig slået på målstregen, da Mette valgte at give sin sidste og afgørende rose til Boris. Foto: TV2

Mette forklarer i finaleafsnittet, at hun valgte Boris, da Stig ikke havde givet hende nok sommerfugle i maven.

- Jeg kunne ikke tilbyde min sidste rose til Stig, fordi min mavefornemmelse har været lidt vaklende undervejs. Han har givet mig sommerfugle i maven, men der har ikke været nok af dem til, at det er noget jeg vil bygge videre på,' var forklaringen bag hendes beslutning, der i programmet tydeligvis vakte store følelser hos bacheloretten.

Stig var forelsket i Mette, men måtte se sig slået af kærlighedstronen af Boris i sæsonens sidste afsnit. Foto: TV2

Ekstra Bladet har taget en snak med Stig, der sætter ord på sine følelser under finalen, hvor det til stor skuffelse ikke lykkedes ham at vinde Mettes kærlighed.

- Jeg ville bare gerne være i Danmark og orkede ikke at være på tv.

- Jeg blev mega ked af det og skuffet, forklarer Stig, der dog formåede at holde de fleste følelser inde, mens kameraerne rullede.

- Da jeg forlod ceremoni-pladsen, blev jeg meget vred. Det var en indre vrede - så det var jo ikke sådan, at jeg gik ud og smadrede noget. Jeg kan godt styre mig selv, forklarer Stig, der havde svært ved 'at være i sync bagefter'.

- Jeg overvejede at sige alt muligt, som jeg i dag er meget glad for, at jeg ikke sagde.

- Jeg huskede lige mig selv på, at jeg skulle agere og ikke reagere, fortæller Stig.

Det rette valg

Stig forklarer, at Mette i realiteten nok valgte rigtigt, da hun gav sin sidste rose til Boris.



- Jeg tror sådan set bare, at Mette og Boris havde det bedre sammen.

- Derfor tror jeg faktisk, at hun (Mette red.) tog det rette valg. Man kan sige, at Mette og Boris connectede ligesom fra dag to, mens Mette og jeg først connectede halvvejs inde i programmet.