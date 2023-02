Afviste TV 2: - Jeg blev inviteret fordi jeg er tyk

Musikken og Phillip Faber er hver uge på slap line i 'Den klassiske musikquiz' på DR2.

Og denne uge er ingen undtagelse. Her får komikeren Frederik Cilius, der er fast holdkaptajn i programmet, hele salen til at grine. Det gør han med en anekdote fra dengang, han blev spurgt af TV 2, om han kunne have lyst til at være med i 'Vild med dans'.

For Frederik Cilius, der måske er mest kendt for at være manden bag karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, lægger ikke skjul på, at han svarede nej til tilbuddet.

- Jeg sagde, at det havde jeg ikke lyst til. Jeg tror bare, jeg blev inviteret, fordi jeg er tyk.

- De kan jo godt lide sådan nogle historier om nogle kendte tykke, der danser og taber sig. Det er det, det handler om. Det er jo ikke, fordi jeg er godt fjernsyn, siger han til publikums store fornøjelse.

Frederik Cilius fik sit helt store gennembrud med karakteren Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, som han optrådte med i 'Den korte radioavis' på den originale Radio24Syv. Foto: Klaus Vedfelt

Annonce:

Hans holdkammerat Katrine Gislinge forsøger at komme sin makker til undsætning ved at sige, at hun ikke synes, han er tyk.

- Jeg synes, du er en slank, ung mand.

Men det vil Frederik Cilius ikke høre tale om.

- Jeg har et slankt sind. I dag kan man identificere sig som hvad som helst. Jeg identificerer mig som slank og veltrænet. Men jeg ER tyk.

Ikke alene

Frederik Cilius er ikke den eneste, der ikke skal nyde noget af 'Vild med dans'.

I 2020 afslørede direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til Natasja Crone i 'Go' aften Live', at han ikke skulle være med, selvom TV 2 havde spurgt ham.

- Desværre ikke, Natasja. Det kunne ellers have været sjovt. Det kunne have været rigtig sjovt for mig at danse med Silas Holst, sagde han i den forbindelse.

Også tv-værterne Louise Wolff og Stéphanie Surrugue har tidligere over for Ekstra Bladet fortalt, at de har afvist TV 2 igen og igen på forespørgsler om 'Vild med dans'.

Louise Wolff har været gæst til 'Vild med dans', da veninden Lise Rønne stillede op i 2021. Foto: Anthon Unger

Annonce:

- Jeg er blevet spurgt nogle gange, om jeg vil danse med - og så er det sagt diplomatisk. Der var i hvert fald ved et af mine børn, de spurgte mig, om det ikke var nu, jeg skulle i form, og så tænkte jeg, at den var hel gal. Men nej, jeg har sagt pænt nej indtil videre, har Louise Wolff tidligere fortalt.

Stéphanie Surrugue var dog ikke fuldstændig afvisende.

- Hvis jeg en dag ikke skal lave politik og være dødalvorlig hele tiden, så kunne jeg godt finde på det, har Surrugue tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har uden held rakt ud til Frederik Cilius for en kommentar.