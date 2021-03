Ahlers i vanvittig millionhandel

Tommy Ahlers har købt ny bolig for et stort millionbeløb

Lige inden året gik på hæld i 2020, nåede den tidligere minister og nuværende medlem af Folketinget for Venstre Tommy Ahlers at lave en af årets helt store bolighandler i hovedstaden.

Han købte nemlig et byhus på Holmen i København - med havudsigt og Operaen som nærmeste nabo - for et kæmpe millionbeløb.

Det skriver boligmediet Boliga.dk på baggrund af handlen, der netop er blevet tinglyst.

Intet mindre end 35 millioner kroner har iværksætteren punget ud med for sin nye adresse, hvor han inden længe overtager den mere end 360 kvadratmeter store bolig i en gammel ejendom fra 1700-tallet.

Den solide indkøbspris placerer salget af den luksuriøse bolig - der er foretaget uden om det offentlige marked - som den dyreste bolighandel i hovedstaden sidste år.

Mens sidste års næstdyreste handel i København var salget af det 294 kvadratmeter store nabohus, som blev solgt 1,5 millioner kroner billigere.

Ahlers har i den grad punget ud for den nye bolig. Foto: Jens Dresling

Le Gammeltoft og Tommy Ahlers flytter sammen

Nyt hjem til hele familien?

Privat danner den tidligere uddannelses- og forskningsminister par med dj og radiovært Le Gammeltoft - og det nye hjem kan meget vel være til hele den sammenbragte familie.

I hvert fald lavede Heartbeats-stifteren et opslag på sin Instagram-profil tilbage i februar, hvor hun og Ahlers viste nøglerne frem til deres nye 'fælles hus på Holmen'. Også Ahlers fulgte trop:

'Jeg glæder mig vildt meget og ved godt det med sammenbragte familier kan være svært. Men de fleste ting virker lettere sammen med Le - også det at skulle flytte sammen. Det bliver også fedt at lære Holmen og Christianshavn meget bedre at kende. Jeg kommer dog også til at savne Østerbro. Der har jeg trods alt boet det meste af mit københavner-liv,' skrev han i den forbindelse.

Der skulle i hvert fald være plads nok til parrets i alt fire børn i Ahlers' nyindkøbte bolig, som kan prale af hele otte værelser.

Ifølge Boliga.dk ejer Le Gammeltoft i forvejen en villa på Amager, og Ahlers en over 480 kvadratmeter stor villa på Østerbro, som han købte i 2017 for 22,5 millioner kroner.

