Akavet interview: Wauw

Omikron-varianten spreder sig, og nye restriktioner venter forude.

Et af de første tilfælde af varianten blev opdaget efter en koncert i Aalborg i slutningen af november, hvor Martin Jensen stod bag dj-pulten og svingede sine populære hits ud til et sikkert begejstret publikum.

Efter koncerten fortalte Martin Jensen i en sms til Ekstra Bladet, at han var 'enormt ked af at høre', at festen i Aalborg Kongres og Kulturcenter gav anledning til smitte.

Derfor var han heller ikke synderligt begejstret, da Ekstra Bladet torsdag spurgte ham om navnerettighederne til varianten.

- Er du skuffet over, at vi ikke refererer til den som 'Martin Jensen-virussen'?

- Haha, wauw.

- Nejjj. Det er sjovt, fordi man holder en koncert og skaber glæde blandt mennesker, så skal det refereres til som en Martin Jensen-variant.

- Det er nærmest som at sige 'The China Virus, det tror jeg heller ikke Donald Trump kom særligt langt med at rende rundt at sige, det tror jeg, du kommer ligeså langt med, siger Martin Jensen.

Kræver disciplin

Anledningen til interviewet var den kommende sæson af 'X Factor', hvor Martin Jensen for anden gang er dommer. Spurgt ind til hvilke erfaringer han tager med videre, er han klar i spyttet.

- I år vil det blive efter militærhåndbogens grundregler. Militæret lukker heller ikke folk ind og siger 'hey, hvad har du lyst til at være i militæret i dag'.

Martin Jensens store hit 'Solo Dance' har svimlende 650 millioner lyttere. Foto: Jonathan Damslund

Martin Jensen siger, han har erfaret så meget fra sidste sæson, at 'det vil fylde 200 sider'.

I sin debutsæson var dommeren målrettet på at gøre sine deltagere til stjerner, men på billedlig vis fortæller han, at det ikke nødvendigvis er let at opnå samme streamning-tal, som dj'en selv.

- Det kan ikke lade sig gøre på tre måneder at få 15 års erfaring. Du kan ikke tage en serie 6-spiller og sende ham op til Kasper Hjulmand (Herrelandsholdets træner, red). siger han.

Thomas Treo var ikke just begejstret, da Martin Jensen dagen inden sit show i Aalborghallen gav koncert i Falkoner Salen i København.

Se hans reaktion på spørgsmålet i videoen over artiklen.

