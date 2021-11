Akavet: Voksen-skældud i landsholdslejren

Forsanger i 8Ball brugte landsholdets træning til at promovere sit nye solo-projekt

- Fisse, kusse, Schmeichel er en mur.

Sådan lød det pludselig fra sidelinjen under onsdagens træning i landsholdslejren, hvor forsanger i bandet 8Ball, Ronnie Lennett, pludselig greb mikrofonen og forsøgte at promovere sin nye sang, som han udgiver som solo-artist under navnet Brad Pikk.

Hændelsen nåede en af Ekstra Bladets fotografer at forevige, som det kan ses i videoen over artiklen, og Ronnie Lennett fortæller, at der var en anspændt stemning.

- Jeg kunne mærke, at stemningen var noget anspændt, da jeg kom gående med en kæmpe soundbox og mikrofon. De kiggede skummelt på mig, da jeg kom ind, og jeg tænkte 'det går galt det her'. Men jeg fik den med ind, og så tænkte jeg 'vi får ét skud', fortæller han.

Det blev til et enkelt omkvæd.

- Da jeg var færdig, fik jeg en pæn reprimande om, at det var jeg færdig med at gøre. Så jeg fik voksen-skældud, beretter han.

- Hvorfor gjorde du det så?

- Det var i bund og grund af to årsager. Først og fremmest ville jeg gerne råbe landsholdet op med en happening, inden sangen udkommer. Og det andet var, at jeg skulle have nogle billeder til sangens video, som vi sidder og klipper lige nu.

Ronnie Lennett blev foreviget af Ekstra Bladets fotograf, da han dukkede op. Foto: Anthon Unger

En balancegang

Han understreger, at målet ikke var at forstyrre landsholdets træning.

- Det var en balancegang mellem, at jeg ville råbe landsholdsspillerne op, men uden at forstyrre deres træning, fordi de har et arbejde at passe. Derfor var det også hurtigt overstået. Det var en fin balancegang, men endte med skældud og en besked om at smutte med min afspiller.

- Men det vidste du vel godt?

- Ja, det vidste jeg godt. Det var også derfor, det ikke varede længere tid. Jeg vidste godt, at de havde udset sig mig.

- Kortvarigt eller ej. Er det ikke dårlig stil at forstyrre landsholdets træning, fordi du skal skyde noget video?

- Så vidt jeg kunne se, var der kun smil på læberne. Jeg regner ikke med, at det var noget, folk blev sure over. Ellers vil jeg sende landsholdet min kæmpestore uforbeholdne undskyldning.

Ronnie Lennett fortæller, at han har skrevet til DBU og bedt om lov til at spille sangen i Parken på fredag, hvor sangen også udkommer, når Danmark møder Færøerne. Han har dog ikke fået svar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med DBU for at høre til deres oplevelse af dagens hændelse. Det ønsker man dog ikke at kommentere, lyder det fra kommunikationschefen.

