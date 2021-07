Akut indlagt: - Jeg må ikke få besøg

'En helt almindelig arbejdsdag blev pludselig 180 grader anderledes,' skriver Susan Astani på sin Facebook-profil.

I går blev Susan Astani akut indlagt på Amager Hospital efter et alt for højt infektionstal.

Natten forinden vågnede hun op med kulderystelser og dårlig mave, men valgte at tage på arbejde næste morgen.

Her bemærkede hendes kolleger hurtigt, at hendes farve i ansigtet var grålig. Hun fik taget blodprøver, hvilket viste sig at være en god beslutning.

Mave-tarminfektion

Infektionstallet, der burde være under syv, var nemlig på 196. Det skyldes, at hun har pådraget sig mave-tarminfektionen Clostridium.

'Jeg må ikke få besøg på grund af bakterieinfektionen i min tarm. Jeg har det en smule bedre i dag, men er ked af, at jeg skal holde min fødselsdag i morgen alene i isolation på hospitalet,' skriver Susan Astani til Ekstra Bladet.

'Mit infektionstal er fortsat alt for højt, og jeg skal have medicin de næste ti dage. De beholder mig, indtil tallene bliver pæne.'

Det betyder også, at rigmanden Christian Kjær ikke kan være med til at fejre sin hustrus fødselsdag. Hun skal nemlig være indlagt, indtil hun er symptomfri.

Infektionen er opstået, efter Susan Astani for to uger siden blev opereret i munden.

'For to uger siden blev jeg opereret og behandlet med høj dosis penicillin, fordi jeg havde infektion i en tandrod. Penicillinen har ødelagt min tarmflora og har medvirket til, at jeg har fået tarminfektionen,' skriver Susan Astani.