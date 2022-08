Akut opereret: Var tæt på at dø

Et vaskeægte mareridt udspillede sig i sidste uge for influencer Tina Maria Hansen, der efter længere tids voldsomme smerter tirsdag måtte indlægges og hasteopereres.

I en række stories, der ikke længere er tilgængelige på Instagram, fortæller Tina Maria, at hun for omtrent en måned siden tog en graviditetstest, der var positiv.

Tina Maria har under sine tidligere graviditeter haft store komplikationer, og hendes seneste fødsel endte i en akut komplikation seks uger for tidligt.

Allerede kort tid efter den positive test begyndte Tina Maria at opleve voldsomme smerteanfald og at bløde. Lægerne kunne dog ingenting se, og Tina Maria blev sendt hjem, selvom hun selv havde mistanke om en graviditet uden for livmoderen.

Og ganske rigtigt. Da Tina Maria i begyndelsen af sidste uge blev indlagt, fik hun den værst tænkelige besked. Et befrugtet æg uden for livmoderen har sat sig på hendes højre æggeleder, som er sprunget, og hun skal opereres akut.

Tæt på at dø

Til Ekstra Bladet fortæller Tina Maria, der nu igen er blevet udskrevet og er kommet hjem til sin familie, at det har været et ekstremt hårdt forløb.

- Det har virkelig været et kæmpe chok for mig og ikke mindst min familie. Det hele gik pludseligt meget hurtigt. Dagene efter operationen kunne jeg ikke græde, fordi smerterne var så slemme, at jeg simpelthen ikke havde kræfterne til det. Så da jeg endelig kunne græde, kom det bare ud on/off, siger hun.

Tina Maria havde gennem en måned tilbagevendende smerteanfald, som dog blev affejet af flere læger, fordi der ikke var noget at se, når de scannede hende. Privatfoto

Efter operationen har Tina Maria fået bekræftet, at hendes krop virkelig forsøgte at fortælle hende, at noget var helt galt. Lægerne fandt 1,4 liter blod i hendes mave, og de lagde ikke skjul på, at det var alvorligt.

- Lægen fortæller mig, mens jeg ligger alene på en enestue, at det, jeg havde været ude for, kan man altså dø af. Det bliver sagt ligeud. Og det er jo nok det, læger skal fortælle, men jeg lå helt alene. Klokken var 21.30, og min kæreste og to små børn var derhjemme. Der lå jeg med fuld dødsangst, og den har hjemsøgt mig lige siden. Så det er det, jeg skal arbejde med nu, siger Tina Maria.

Vigtigt at stå fast

Selvom angsten stadig sidder i Tina Maria, er hun sikker på, at hun nok skal blive okay igen. Hun ærgrer sig dog over, at den farlige graviditet ikke blev opdaget tidligere.

- Man skal virkelig stå fast, når man mærker, at den er helt gal i kroppen. Man ved simpelthen, når noget virkelig ikke er, som det skal være. Mit første smerteanfald skete for fire uger siden, så der er da helt klart noget i mig, der ville ønske, at lægerne havde nået at fange det dengang. For så kunne de have nået at fange selve graviditeten, og undgå at min æggeleder sprang, og at jeg tabte næsten 1,5 liter blod, som flød rundt i kroppen på mig, siger hun.

Tina Maria er mor til døtrene Palma Renée og Olivia.

Tina Maria er igen hjemme hos familien, og hun er glad for, at hendes døtre ikke opdagede, hvor slemt det stod til med deres mor. Privatfoto

