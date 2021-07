Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Den kendte youtuber Albert Dyrlund er død - 22 år gammel.

Det bekræfter hans familie over for Ekstra Bladet.

Den kendte youtuber omkom ifølge Ekstra Bladets oplysninger onsdag 28. juli i en tragisk ulykke i Italien, hvor han faldt ud over en skrænt, da han ville filme en video til sin YouTube-kanal.

- Jeg kan bekræfte, at Albert er død, siger hans mor Vibe Jensen til Ekstra Bladet.

- Familien er i dyb sorg, men jeg vil gerne have, at hans fans får det at vide, siger hun og understreger, at familien for nuværende har brug for at sørge og derfor beder de om, at deres privatliv bliver respekteret.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice, at en dansker er omkommet i Italien.

'Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en dansk statsborger er omkommet i Italien', lyder det.

Da Udenrigsministeriets Borgerservice har tavshedspligt kan de dog ikke oplyse mere om sagen for nuværende.

Ifølge italienske medier, heriblandt Rai News, var Albert Dyrlund sammen med flere venner, da ulykken indtraf på vandreruten Forcella Pana cirka 50 kilometer øst for Bolzano i det nordlige Italien.

Den danske YouTube-stjerne omkom ifølge italienske medier på stedet, da han faldt ned fra en 200 meter høj klippe, imens han ville optage en video med sin mobiltelefon.

Dyrlund var angiveligt i selskab med en række venner, da ulykken skete.

Artiklen fortsætter under billederne ...



Det bjergrige område Val Gardena i Sydtirol, hvor ulykken fandt sted. Foto: Ritzau Scanpix

Kendt youtuber

Albert Dyrlund er en af de største youtubere herhjemme og har over 160.000 subscribers.

Den 22-årige youtuber har desuden også gjort bemærket inden for musikkens verden, hvor han blandt andet har udgivet hittet 'emoji', 'Vafler' og 'Ulla', som er blevet spillet i stor stil på de danske natklubber. For bare en måneds tid siden udkom hans nummer 'Sommer'.

Dyrlund har også tidligere medvirket i i 'X Factor' som en del af gruppen Novopleco.

For et par år siden prøvede Dyrlund også kræfter med skuespillet, da han havde hovedrollen i filmen 'Team Albert'.

De seneste år har Dyrlund vakt en del opmærksomhed, efter han har gjort sig bemærket med flere mediestunts. Blandt andet barberede han håret af, slikkede på skovsnegle, slikkede på hundelorte og lagde det ud på sine sociale medier. Det fik fans til at undre sig og bekymre sig om hans mentale helbred.

Albert Dyrlund blev kun 22 år gammel. Han havde mange fans landet over. Foto: Jonas Olufson

Siden forklarede han dog, at det hele bare var et mediestunt for at fremme hans karriere i en bestemt retning.

- Jeg kunne mærke, at jeg havde lavet sange i mange år, og jeg var selv lidt et barn, da jeg lavede 'Hellerup-dreng' og 'Emoji', men jeg ville gerne, at det skulle spilles på klubber. I stedet blev det mere og mere en børneting, sagde han i den forbindelse og fortsatte:

- Jeg optrådte i storcentre, og dem, der hørte min musik, blev yngre og yngre. Det var ikke den vej, jeg ville. Det var klubberne og festivalerne, jeg selv så som min målgruppe. Og så kom jeg på det her stunt, lød det videre.