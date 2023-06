Albert Dyrlunds forældre: 'Det var det værste han bød os'

Mens YouTube stadig var noget, mediebranchen så som et hobbyprojekt, var Albert Dyrlund en af de første til at udfordre tv-branchen ved at lave indhold til børn og unge på videoplatformen.

Han havde millioner af visninger og titusindvis af fans over hele landet, da han på tragisk vis omkom i en ulykke i 2021 som 22-årig.

Under en rejse til Dolomitterne i Italien faldt han ud over en skrænt på et bjerg, da han ville filme en video.

Nu har forældrene til Albert Dyrlund udgivet en mindebog, hvor de interviewer sønnens venner og otte af landets mest kendte onlinepersonligheder, som samarbejdede med deres søn.

Albert Dyrlund til premieren på sin egen spillefilm 'Team Albert', der trods fine anmeldelser kun solgte 64.000 billetter. Foto: Jonas Olufson

Sindssyg med Sidney Lee

Her fortæller de mere om både Dyrlunds liv og tragiske død, blandt andet om det mediestunt, som gjorde ham landskendt for år tilbage, hvor han udgav sig for at være blevet sindssyg.

Også Ekstra Bladet fik stor interesse for Dyrlund, da han gik fra at være en sjov og finurlig dreng til pludselig at være en nærmest psykotisk figur med kun to totter hår på hovedet.

Her udgav han sammen med realitystjernen Sidney Lee musikvideoen 'Vafler', der handler om hoppende bryster, og det blev for meget for forældrene.

'Mediestuntet var nok det værste, han bød os, for det forstod vi slet ikke,' skriver Kenneth Dyrlund og Vibe Jørger Jensen i bogen, som har fået titlen 'Albert Dyrlund uden filter'.

Dyrlund med vennen Tucker Doss (th.), der var til stede under ulykken i Italien. Privatfoto

'En anden bekymring var stoffer i musikbranchen og nattelivet. Men heldigvis blev han ikke afhængig af noget af det,' skriver de videre.

Dyrlunds persona var da også så ekstrem, at det fik patienterne i Jack Nicholson-filmen 'Gøgereden' til at virke normale. Dyrlund vred sig i græsset, gryntede som et dyr og bar mavebluse og underbukser i videoen.

Men stuntet virkede. Millioner af seere og Gucci-tasker var betalingen for mediestuntet, som forældrene altså åbenlyst ikke billigede.

De unges Niels Hausgaard

'Albert Dyrlund uden filter' er en gennemgang af Dyrlunds mange projekter, hvor kolleger og venner fortæller anekdoter fra tiden med den afdøde stjerne.

Af de 30 vidnesbyrd fordelt på 250 sider er der ikke en eneste negativ historie. Men bogen, der fungerer som forældrenes terapiprojekt, er også henvendt til de unge fans af stjernen.

Og dem er der heldigvis rigeligt af.

Følger man ikke de danske youtubere, er det svært at begribe, hvor store stjerner de faktisk er. Ifølge DR's medierapport bruger ni ud ti børn i aldersgruppen 9-14 årige YouTube hver uge, mens det kun er 18 procent, der ser flow-tv.

Med andre ord var Albert Dyrlund for ungdommen, hvad Cirkusrevyen og Niels Hausgaard er for de pensionerede, og næsten 300.000 fulgte med i hans løjer på YouTube.