Albert Dyrlunds forældre udgiver bog

For to år siden oplevede Kenneth Dyrlund og Vibe Jørger Jensen det, alle forældre frygter mest. At miste deres barn. Nu udgiver de en bog om deres berømte søn, Albert Dyrlund

Det var en frygtelig tragedie, der indtraf, da youtuberen Albert Dyrlund mistede livet i sommeren 2021.

Under en rejse til Dolomitterne i Italien faldt den unge eventyrer ud over en skrænt på et bjerg, da han ville filme en video til sin YouTube-kanal.

Albert Dyrlund omkom bare 22 år gammel.

Den dag sidst i juli 2021 oplevede Kenneth Dyrlund og Vibe Jørger Jensen det, alle forældre frygter mest. At miste deres barn. Nu to år efter tragedien udgiver de en bog om deres berømte søn.

Bogen har fået titlen 'Albert Dyrlund uden filter', og den udkommer den 2. juni. Det skriver Se og Hør på baggrund af en pressemeddelelse fra forlaget, Wadskjær Forlag.

Tirsdag 17. august blev Albert Dyrlund begravet i Egebæksvang Kirke i Espergærde, hvor familien og de nærmeste venner deltog i den endelige afsked med youtube-stjernen.

Her benyttede familien lejligheden til at takke for alle de søde beskeder, de modtog i forbindelse med Albert Dyrlunds afsked. Det gjorde de i et opslag på Facebook.

'Det var meget rørende. Albert vi savner dig hver dag. Du gav så meget af dig selv til alle. Du havde en utrolig energi og en smittende livsglæde. Du spredte glæde omkring dig, du var ofte midtpunktet i en fest og du elskede at underholde folk. Du gik i folk med træsko på, du kunne tale med alle. Du havde et hjerte af guld og du gik altid efter dine drømme', skrev de i opslaget

Ud over sine forældre efterlod Albert Dyrlund sin kæreste, Maria Andersen, der var fuldstændig knuset over tabet af sin elskede.

