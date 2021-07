Albert Dyrlunds ven står frem: Så ham styrte i døden

Onsdag eftermiddag døde youtuberen Albert Dyrlund i en tragisk ulykke i Italien - blot 22 år gammel.

Ulykken indtraf på vandreruten Forcella Pana ikke langt fra udsigtspunktet Seceda i det bjergrige område omkring Val Gardena i Sydtyrol, da Dyrlund var i gang med at filme en video til Youtube.

Da ulykken skete, og Dyrlund styrtede 200 meter ned, var han sammen med to venner - en fra Danmark og en fra USA.

Vennen fra USA er den kendte youtuber Tucker Doss, der oprindeligt kommer fra Los Angeles, men som i øjeblikket befinder sig i Italien, hvor han var sammen med Albert Dyrlund.

Til Ekstra Bladet fortæller han nu for første gang, hvad der præcis skete, da Albert Dyrlund på tragisk vis omkom for øjnene af ham på toppen af bjerget. Det sker med tilladelse fra Albert Dyrlunds familie.

Tucker Doss fortæller, at han, Albert Dyrlund og en tredje ven onsdag var taget til området for at se det flotte landskab og for at filme noget indhold til deres YouTube-kanaler.

De besluttede sig dog for at bevæge sig ind i et område, som normalt ikke bruges så meget af turister.

'Vi tog til toppen af Sedeca omkring klokken 15 for at se landskabet, som vi havde set dagen før, igen, og filme nogle videoklip, der viste de smukke omgivelser. Fordi det er så turistet et sted, var der en masse spor og bygninger rundt omkring, så vi ville væk fra dem ved at gå højere op på bjerget', skriver han i en lang besked til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Vi kom til toppen, og det var her, ulykken skete. På toppen var det fladt, men på den anden side var der en stejl skrænt med græs, som ledte ned til bunden af klippen. Alt føltes normalt, og vi følte ikke, at det var ude af kontrol, eller at vi var i fare på nogen måde. Der var ingen vind, og vejrforholdene var rolige'.

Redningshelikopteren Pelikan 2 blev tilkaldt til den tragiske ulykke, men fløj forgæves, da hans liv ikke stod til at redde. Fotoet er ikke fra den aktuelle redningsaktion. Pr-foto

Pludselig skete tragedien

Tucker Doss fortæller, at de hyggede sig ved bjerget i noget tid og optog med deres telefoner, da det pludselig går op for ham, at noget er helt galt.

'Vi var omkring 60 meter fra hinanden, da ulykken skete. Jeg tog billeder af landskabet, og Albert sad på det bløde græs-område lige over klippen, hvor han filmede sig selv med en tripod (stativ til kamera, red.)', lyder det fra Tucker Doss, der fortsætter:

'Da ulykken skete, havde jeg min ryg imod ham, og jeg hørte, at han skreg mit navn. På det tidspunkt vendte jeg mig om, at jeg kunne se, at han gled ukontrolleret ned ad græsset og ud over klippen', siger han om de skæbnesvangre sekunder, hvor han kunne se Dyrlund forsvinde for øjnene af ham.

For bare et par dage siden uploadede Tucker Doss en video med Dyrlund, som de har filmet, imens de var sammen i København. Foto: Privat

I chok

Efterfølgende var Doss i et øjeblik handlingslammet og stod tilbage i chok og mistro over, hvad der lige var sket.

'Jeg stod i chok og var ikke i stand til at bevæge mig i et par sekunder, og derefter løb jeg derover, hvor han havde siddet for at fatte, hvad der var sket', siger han og fortsætter med at fortælle, at han derefter fik tilkaldt hjælp:

'Jeg begyndte at græde og råbe, og jeg løb over til min telefon og ringede til redningsberedskabet. De var i stand til at få en helikopter til stedet på ti minutter'.

Selvom redningsmandskabet kom hurtigt, stod Albert Dyrlunds liv ikke til at redde. Han blev erklæret død på stedet.

For Tucker Doss er det vigtigt at understrege, at Albert Dyrlunds død var en ulykke, og at de alle var meget forsigtige, da de var på bjerget.

'Jeg vil gerne have, at folk forstår, at det her var en ulykke. Han prøvede endda at være ekstra forsigtig. Det kunne ske for alle, og det var ikke hans skyld. Det var umuligt at vide, at det ville ske. Vi prøvede at være så forsigtige', siger han og understreger, at ingen af dem prøvede kræfter med nogle former for farlige stunts.

Her kan du læse et uddrag af Tuckers ord om Albert 'Albert var en stor inspiration for så mange mennesker, og han var en af de sødeste, sjoveste mennesker, jeg kender, og han skal huskes på den måde. Jeg sender al min kærlighed til hans familie, og jeg synes, at vi skal blive ved med at være så respektfulde og forstående omkring situationen, som vi kan være - for deres skyld. 'Imens jeg kæmper med at forstå, hvad der er sket, husker jeg også at sætte pris på alle de ting, Albert bragte ind i mit liv i den korte tid, jeg kendte ham. Han var så udadvendt, og han talte med alle. Det var en af de sidste ting, vi talte om den dag - hvor meget han helt ærligt elskede at tale med fremmede og interagere med mennesker. Manden havde ingen frygt for at blive afvist eller dømt. Han var bare 100 procent sig selv, og jeg tror, at alle sætter pris på det'. Vis mere Vis mindre

'Så ødelagt'

Tilbage står Tucker Doss nu med en kæmpe sorg over tabet af sin ven og de forfærdelige ting, han sammen med sin anden danske ven var vidne til på bjerget.

'Jeg er så ødelagt over, hvad der er sket. Det føles som noget, der kun sker i film. Jeg føler, at jeg lever i et mareridt, hvor jeg hele tiden genser, hvad jeg så. Jeg har ikke kunnet sove, siden det skete, og mit hjerte er så tungt for alle de mennesker tæt på ham - inklusiv de utallige mennesker, som han inspirerede', siger han.

Dyrlund blev kun 22 år gammel. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Selvom han og Dyrlund kun havde kendt hinanden i et par måneder og mødtes et par gange, efter de har lært hinanden at kende i Youtube-miljøet, havde de udviklet et stærkt bånd, fortæller Doss.

'Jeg kendte kun Albert i nogle få måneder. Men han var en af de mennesker, som man klikkede med med det samme - han havde så rent et hjerte fuld af kærlighed, omsorg og kreativitet. Jeg vidste med det samme, da jeg mødte ham, at han var en af de mennesker, jeg ville have i mit liv for evigt', siger han og fortsætter:

'Jeg respekterede ham så meget for at gå imod, hvad alle andre ville beskrive som 'den normale' vej i livet. Han var ligeglad med, hvad folk tænkte om ham, og han elskede at bringe smil på læben hos alle omkring ham. Han havde den mest magnetiske personlighed', afslutter han.

Tucker Doss er en amerikansk youtuber, der på sin kanal har 377.000 følgere. Kort før Dyrlunds død lavede de en video sammen, hvor de var rundt i København. Videoen blev blev uploadet dagen før Dyrlunds død.