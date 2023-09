Alder ingen hindring: 50-årige Jakob Olrik er blevet far igen

Han har prøvet det før, men nu er forfatter, debattør og sexolog Jakob Olrik er i en alder af 50 blevet far igen.

Det er han blevet sammen med sin kæreste, den 21-årige Astrid Lund Johansen.

Det afslører de glade forældre på Instagram.

'Den 28/8-2023 kom vores søde troldebarn med bløde mørke dun på ørene, det opmærksomme blik og den fine hjerteformede mund til verden', skriver den lykkelige mor på sin Instagram-profil og fortsætter med at sætte ord på sin nye titel:

'Vi elsker dig uendeligt højt og at være din mor er den smukkeste titel, jeg nogensinde kommer til at bære'.

På Jakob Olriks Instagram er lykken ligeledes stor for den nybagte far, der hylder bøde baby og kæreste:

'Velkommen til lille Noa, elsker dig. Og tak til min kæreste Astrid, du er så sej!', skriver han.

Annonce:

Jakob Olrik har i forvejen datteren Katinka på 21.

Stod frem i kronik

Jakob Olrik og Astrid Lund Johansen stod frem som par i foråret, da Jakob Olrik skrev om sit forhold og kommende i kronik i Information, hvor han slog et slag for mere rummelighed over for mænds overgangsalder

'Er det ikke på tide, at man holder op med grinende at bruge ordet panik om os, der med alderen indtager livskvalitet i større bidder? Har mænd ikke lov til at ændre deres prioriteringer, uden at det ses som et udslag af 'typisk sen umodenhed', som en kvinde sagde til mig. Selv anser jeg mig snarere for at være trådt ind i min sympatiske alder', skrev han.

Jakob Olrik har tidligere været med i et hav af tv-programmer som sexolog, ligesom han også har givet Ekstra Bladets læsere gode råd til alt fra for tidlig sædafgang til en vellykket trekant, ligesom han også har skrevet flere bøger, blandt andet 'Mer' og bedre sex' og 'Kvinde kend din mand'.