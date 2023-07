Aldrig igen: - Det er det hårdeste jeg nogensinde har prøvet

Paprika Steen er for tiden aktuel i filmen 'Toves værelse', men det er sidste gang, at hun vil spille den danske digter

Paprika Steen havde egentlig tænkt, at hun aldrig skulle røre en bestemt rolle igen.

Nemlig rollen som den danske digter Tove Ditlevsen.

Alligevel er hun aktuel i rollen som den danske digter. Denne gang i filmatiseringen af 'Toves værelse'.

- Da jeg havde spillet rollen første gang, tænkte jeg, at det skal jeg aldrig røre igen. Jeg er ikke så glad for folk, der fortæller, hvor hårdt det er at lave noget. Jeg synes at, 'ja, ja, det er jo dit job', men det er det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg havde heller ikke helt lyst, da de ville sætte det op igen tre år senere, fortæller skuespilleren til Her og Nu, og tilføjer videre til ugebladet, at hun nu er helt færdig med at spille den kendte digter.

Paprika Steen har også tidligere i et interview med Jyllands-Posten fortalt, at hendes første indskydelse, da hun under coronapandemien blev tilbudt at lave filmen, var et nej.

'Toves værelse' er en fortælling om Tove Ditlevsen, spillet af Paprika Steen og Victor Andreasen, spillet af Lars Brygmann, dysfunktionelle ægteskab. Foto: PR-foto / Nordisk Film

- Jeg nægtede. Sagde: 'Jeg kan ikke. Jeg går ikke ind i det lort igen.' Jeg var også blevet meget tyk, og jeg havde haft det dårligt, været igennem to operationer. Det bragte vi med ind i filmen, fortalte hun til avisen.

'Toves værelse' handler om den berømte digter Tove Ditlevsen og hendes dysfunktionelle ægteskab med Victor Andreasen, der bliver spillet af Lars Brygmann. Det er en filmatisering af teaterstykket af samme navn, der blev opført i 2016 og 2019. Også dengang var det med Lars Brygmann og Paprika Steen i rollerne.

Men nu er det altså helt slut med at spille de roller. De er færdige med både Ditlevsen og Andreasen, fortæller de begge til Jyllands-Posten.

Tove Ditlevsen er blandt andet kendt for store værker som 'Pigesind' og Barndommens gade'.