Alene i ni år: Derfor er jeg single

Paprika Steen fortæller i det seneste af snit af 'All Exclusive', hvorfor hun er alene på snart tiende år

På film har Paprika Steen dannet par med navne som Mads Mikkelsen, Lars Brygmann, Jacob Lohman og Troels Lyby.

Men privat har der ikke været det store at berette på kærlighedsfronten i snart ti år, efter skuespilleren blev skilt fra sin eksmand, filmproducer Mikael Rieks.

Det fortæller 'Den tid på året'-stjernen i et nyt interview med Casper Christense i 'All Exclusive' på Viaplay.

Her lyder meldingen, at der da har været småting igennem årene, man at hun har været alene i ni år.

- Det er et meget lille land, og mange, jeg har mødt, ser først Paprika Steen, og lige så snart jeg mærke det, så lukker jeg ned.

- Der er mange, der ikke kan komme sig hen over det. Engang mødte jeg en fyr, der fem gange på en time sagde 'For mig er du altså ikke Paprika Steen', og jeg tænkte bare 'det er så dét, jeg er, for du kan ikke komme fra det'.

Der kommer et par sandheder på bordet, når Casper Christensen taler med Paprika Steen om hendes liv og karriere. Foto: Viaplay/Martin La Cour

Ensomt og røvsygt

Skuespilleren, der i de senere år har nydt stor succes som instruktør, fortæller også, at folk bliver overvældet af hendes åbne væsen og udadvendte facon.

- Som kvinde er det mærkeligt, for det er mig, der er den. Uanset hvad så er det mig, der er alfaen. Fordi alle ved, hvem jeg er, så fylder det mere, siger hun og kommer med en anden grund til hendes ni år som single:

- Det handler også om, at jeg ikke har mødt nogen, jeg er blevet rigtigt forelsket i. Eller også kunne jeg blive det, men så har de været gift, og så stopper jeg det, inden jeg bliver det.

Singletilværelsen som mor til en fraflyttet søn er da heller ikke noget, der huer 'Fædre og mødre'-instruktøren, der over for Casper Christensen konkluderer:

- Det er ensomt. Det er røvsygt. Det er kedeligt.